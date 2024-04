Chi erano il fratello, la sorella e la nipote di Malgioglio?

In occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo, Cristiano Malgioglio ha reso noto di essere stato profondamente toccato da due eventi luttuosi: “La mia nipote, di una bellezza indescrivibile, ha perso la vita a 35 anni in un incidente stradale mentre rientrava dalla spiaggia. Ero a Cuba al momento dell’accaduto. La sua scomparsa ha sprofondato la mia sorella in uno stato d’angoscia insopportabile, vedere la tristezza perpetua sul suo volto è devastante…Sopportare la perdita di un figlio è un fardello inimmaginabile. […] Nel corso del precedente anno ho perduto anche mio fratello. L’altra mia sorella, Francesca, era solita essere la prima a chiamarmi per gli auguri di compleanno. Era gravemente malata, e desideravo passerle accanto il mio compleanno a Napoli, ma purtroppo se ne è andata proprio il giorno del nostro incontro. Gestire la perdita di un membro della famiglia è sempre traumatico”.





In seguito, Cristiano Malgioglio ha rivendicato il dolore per la morte di sua sorella aggiungendo: “Il giorno del mio compleanno è mancata. Era sempre la prima a telefonarmi per gli auguri di compleanno. Quel giorno attendevo il suo squillo, ma invece mi è giunta lugubre la notizia della sua partenza. Era pesantemente ammalata”.

L’identità dei fratelli defunti di Cristiano Malgioglio?

Cristiano Malgioglio e la sua parentela hanno intimamente sofferto per la dipartita anticipata dei fratelli dell’estimato showman. Cosa è realmente successo? Le discolpazioni dell’ex partecipante del GF sono state riportate dallo stesso durante l’GF Vip, in una delle sue manifestazioni emozionali più fragili nelle mani di Luca Onestini, ex concorrente dello show. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono in disaccordo perché il precedente anno ho perduto mio fratello. Il suo mancato sostegno mi pesa ma cerco di occultarlo. Ho deciso di partecipare al Gf desiderando dimostrare la mia forza, altrimenti non avrei mai calpestato questi lidi. Forse però, essere qui mi ha fortificato. Di fronte a eventi di questa portata…ho riscontrato lutti atroci. Ho sperimentato tre perdite consecutive. Allorché accadono questi fatti…le banali liti qui dentro mi inducono a constatare la loro superficialità. Qui dentro sto reagendo, non ho ancora versato lacrime. Desidero uscire da qui. Ho assolto il mio compito. Volevo sensibilizzare le persone affette da nevi a sostenere dei controlli.”