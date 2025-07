Simone Margagliotti si dice single: con Sonia Barrile nessun ritorno dopo Temptation Island

La relazione tra Simone Margagliotti e Sonia Barrile, durata sei anni, sembra essersi definitivamente conclusa dopo il confronto avvenuto durante la quarta puntata di Temptation Island. I due, che hanno partecipato al noto docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, hanno lasciato il programma separati, e i recenti aggiornamenti sui social confermano che non ci sia stato alcun riavvicinamento. Sul suo profilo Facebook, infatti, Margagliotti ha aggiornato il proprio stato sentimentale a “single”, un dettaglio che non lascia spazio a interpretazioni.





Il momento decisivo per la coppia è stato il falò di confronto, durante il quale Sonia Barrile ha deciso di porre fine alla loro storia. La giovane non è riuscita a superare il tradimento del compagno, che durante il programma si era avvicinato alla tentatrice Rebecca Ruffinengo, arrivando a baciarla. La giustificazione fornita da Simone Margagliotti non ha fatto altro che peggiorare la situazione: “L’ho fatto per capire se ti amavo ancora”, ha dichiarato il personal trainer, suscitando la rabbia e la delusione di Sonia.

Nonostante Margagliotti abbia cercato di convincerla di provare ancora dei sentimenti per lei e di voler uscire insieme dal programma, Barrile ha preso una decisione netta. “Non solo non mi ama. Non mi vuole nemmeno bene, altrimenti non sarebbe riuscito a fare quello che ha fatto sapendo che lo avrei visto”, si è sfogata davanti alle telecamere.

La fine della relazione è stata accompagnata da un momento di confronto con il conduttore del programma, Filippo Bisciglia, che ha evidenziato un ulteriore elemento di tensione. Rivolgendosi a Simone Margagliotti, Bisciglia ha sottolineato: “Non le hai mai chiesto scusa”. Nonostante l’invito del conduttore a riflettere sul proprio comportamento, Margagliotti non ha colto l’occasione per scusarsi nemmeno in quel momento.

Resta da capire se, una volta terminata l’esperienza televisiva e lontano dalle telecamere, ci sia stato un chiarimento tra i due. Tuttavia, lo stato sentimentale di Margagliotti sui social fa pensare che la rottura sia definitiva. L’aggiornamento risale a maggio, periodo in cui risultava ancora ufficialmente legato a Sonia Barrile, ma ora è chiaro che la relazione appartiene al passato.

La vicenda tra Simone Margagliotti e Sonia Barrile ha catturato l’attenzione degli spettatori di Temptation Island, un programma che spesso mette alla prova i legami sentimentali delle coppie partecipanti. Il tradimento e le dinamiche emerse durante la trasmissione hanno evidenziato le fragilità della loro relazione, portando alla decisione finale di separarsi.

Il pubblico si interroga su cosa sia accaduto dopo la fine del programma e se ci sia stata una possibilità di riconciliazione. Tuttavia, le dichiarazioni di Sonia Barrile e l’atteggiamento di Simone Margagliotti lasciano pochi dubbi sul fatto che entrambi abbiano preso strade diverse.