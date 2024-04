Cristiano Malgioglio, chi erano i genitori Sebastiano e Carla

Cristiano Malgioglio: La Vita, la Carriera, i Genitori e il Doppio Lutto

Situato nel cuore della Sicilia, Ramacca ha visto la nascita di Cristiano Malgioglio, figlio di Carla e Sebastiano. Durante varie interviste, Malgioglio ha frequentemente espresso il legame affettivo avuto con i suoi genitori. Durante un’intervista con Verissimo, ha rivelato:





“Da bambino mi trasferii in Australia insieme ai miei genitori. Nonostante il cambiamento, sono sempre stato felice, ricevendo un grande affetto dai miei genitori. Mio padre, Sebastiano, però, non è mai stato un fan della mia professione. Il sogno di mia madre, invece, era che io avessi dei figli. Mentre la mia vita ha preso una direzione completamente diversa, non solo perché sono omosessuale. Tuttavia, non ne ho mai parlato ai miei genitori.”

In un dialogo con Vanity Fair, l’artista ha affermato di non aver mai discusso del suo orientamento sessuale con i suoi genitori, così spiegando il motivo:

“Non ho mai avuto bisogno di confrontarmi con loro riguardo alla mia omosessualità: ciò era evidente. Rubavo i vestiti di mia madre, indossando anche le sue scarpe con il tacco. Quando portavo a casa un nuovo ragazzo, mia madre mi diceva: “Mi piaceva più il tuo amico precedente”. Mi truccavo frequentemente con fondotinta e cipria.”

Cristiano Malgioglio: Il Doppio Lutto per i Genitori

[picture_COPIA_IL_CODICE_ANTERIORE]

Cristiano Malgioglio, nel corso della sua carriera, ha dovuto affrontare la dura realtà del lutto, perdendo entrambi i genitori. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha condiviso l’amarezza provata dalla perdita della madre, con cui era molto legato:

“Mia madre mi manca moltissimo, era il mio punto di riferimento. Da quando lei è andata via, ho sempre rifiutato il Natale. Prendo un aereo il 10 dicembre di ogni anno per andare in qualche parte del mondo. Non riesco nemmeno a mangiare un pezzo di panettone da 26 anni. Non riesco a godermi il Natale, nonostante sia una festa bellissima.”

Ha poi raccontato come ha ricevuto la triste notizia della scomparsa di sua madre:

“Mi trovavo a Palermo per un concerto quando mia madre è venuta a mancare. Ricordo di aver parlato con lei al telefono la sera prima. Il giorno successivo al mio concerto, due poliziotti si avvicinarono a me all’aeroporto e mi dissero di non prendere l’aereo per Milano, ma di tornare a casa… Da quel giorno, non posso più vedere l’aeroporto di Palermo.”

Non solo i genitori. Malgioglio ha dovuto dire addio troppo presto anche al fratello, alla sorella Francesca e a una nipote di soli 35 anni.