Annalisa Minetti, chi è il marito Michele

Michele Panzarino, un professionista nel campo della fisioterapia e della ricerca scientifica presso l’Università telematica San Raffaele di Roma, è conosciuto anche come il compagno di vita della celebre cantante Annalisa Minetti. Il comune amore per lo sport ha avvicinato i due, i quali si sono incontrati durante un training di Annalisa con la Nazionale di Paraciclismo per dei campionati mondiali. Precedentemente, l’artista non vedente era legata sentimentalmente al calciatore Gennaro Esposito.





Lungo il corso della sua carriera, Panzarino ha conseguito diversi master specializzandosi in Posturologia e Osteopatia. Oltre ad avere raggiunto le qualifiche di fisioterapista e infermiere, svolge il ruolo di docente universitario e ricercatore. Le sue competenze scientifiche sono state utilizzate anche al servizio di diversi atleti di fama. È proprio così che ha incrociato il cammino di Annalisa, l’amore della sua vita.

Non è stato un colpo di fulmine a unire i destini di Annalisa Minetti e Michele Panzarino. Infatti, si erano già conosciuti in precedenza dopo che la cantante incontrò un problema al tendine d’Achille durante la preparazione per i Mondiali di Paraciclismo. Ma è stato nel 2014 che l’amore è sbocciato, portando poi alla celebrazione del loro matrimonio nel 2016.

Per Annalisa, nata a Rho il 27 dicembre 1976 e di segno Capricorno, si tratta del secondo legame matrimoniale: in passato era stata infatti sposata con il calciatore napoletano Gennaro Esposito, da cui si è separata nel 2013.

Oltre all’attività di cantante e atleta paralimpica decorata con una medaglia d’oro, Annalisa nutre un grande affetto per il suo ruolo di madre. Ha due figli, Fabio Massimiliano, avuto dal primo matrimonio, ed Elena Francesca, frutto dell’unione con Panzarino.

Il loro amore, una volta fiorito, ha rapidamente condotto a un legame duraturo. Nel 2016, Michele e Annalisa Minetti si sono uniti in matrimonio, le seconde nozze per lei. Dopo un triste aborto spontaneo, nel 2018 la coppia ha dato il benvenuto alla loro primogenita Elena Francesca, secondogenita per la Minetti. Michele condivide la sua vita a Roma con sua moglie e sua figlia.

Nel suo percorso di vita, Michele Panzarino si è distinto come un rispettato professore e ricercatore scientifico nell’ambito delle Tecnologie della Riabilitazione, con ben quattro lauree all’attivo. Ha pubblicato svariati articoli e svolge la carica di presidente dell’ANCS (Accademia Nazionale di Cultura Sportiva) e di responsabile dell’Active Ageing dell’ACSI. La coppia ha una figlia, Elèna Francesca, nata a fine marzo del 2018.