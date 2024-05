Riccardo Clementoni, bambino deceduto a soli 5 anni in seguito a una lunga malattia. «Ciao piccolo angelo. Corri, salta e ridi dove ora ti trovi»

Il comune di Teramo è stato colpito da una tragica notizia: il piccolo Riccardo Clementoni, di soli 5 anni, è deceduto a causa di una gravissima malattia. Nonostante l’impegno dei suoi genitori, che si sono rivolti ai migliori centri specialistici italiani per cercare di salvarlo, il bambino non ce l’ha fatta.





La notizia della morte di Riccardo si è diffusa rapidamente, lasciando la comunità di Teramo attonita e profondamente addolorata. Ieri, alle prime luci dell’alba, la città ha iniziato a piangere la perdita di un bambino sempre sorridente e amato da tutti. La comunità si è immediatamente stretta attorno alla famiglia Clementoni, offrendo supporto e vicinanza in un momento di dolore inimmaginabile.

I genitori di Riccardo sono figure molto conosciute e rispettate in città. Sua madre, Arianna, è un’ostetrica apprezzata che lavora presso l’ospedale Mazzini di Teramo, mentre suo padre, Stefano, è un amministratore di sistemi di rete presso una multinazionale di Sant’Omero.

Messaggi di Cordoglio e Ricordo

Sui social media, amici, parenti e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio e hanno condiviso ricordi commoventi. Un messaggio particolarmente toccante è stato quello di Maria Teresa: “Non c’è dolore più grande di perdere il tuo sorriso. Buon viaggio Riccardo: corri, salta, ridi ovunque tu vada, riempi il cuore della tua famiglia di serenità e pace e quando scendi nei loro sogni gioca con loro, vola alto piccolo e gioca con tutti i bimbi che incontrerai nella tua nuova vita. Ciao piccolo amore grande”.

I Funerali

L’ultimo saluto a Riccardo si terrà domani alle 15 nella chiesa Sacro Cuore di Via Pannella. La scuola materna frequentata da Riccardo, la Piccola Casa, chiuderà alle ore 14 per permettere a tutti di partecipare ai funerali e supportare la famiglia in questo triste momento.

Il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha espresso il suo dolore per la perdita: “La mia comunità è stata colpita da una tragedia. Ci stringiamo all’immenso dolore che stanno provando i genitori del piccolo Riccardo”. Ieri mattina, il corpo del piccolo è stato trasferito alla casa funeraria Petrucci Carlo, dove molti cittadini si sono recati per rendere omaggio.

In queste circostanze di estremo dolore, la comunità di Teramo dimostra quanto possa essere forte e unita nel sostenere una delle sue famiglie più amate, ricordando il sorriso e la gioia di Riccardo, che rimarranno per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto.