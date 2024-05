Marisol arriva in finale di Amici: ecco quanto ha guadagnato

Siamo tutti curiosi di sapere quanto ha racimolato finora Marisol, la ballerina favorita di Amici. Scopriamolo insieme.





Scopriamo chi è Marisol di Amici

Nella 22esima edizione di Amici, Marisol Castellanos Aguillera ha stregato tutti con il suo eccezionale talento e la sua eleganza sublime.

Giovedì 9 maggio, nella semifinale ha brillato ancora una volta Marisol, la ballerina di origine cubana con la sua passione incontenibile, avvicinandosi alla finale. Di fronte a questa danzatrice straordinaria, molti si chiedono: chi è effettivamente Marisol e quali traguardi ha raggiunto?

Nata nel 2006, Marisol ha scoperto la danza quando era ancora molto giovane e l’ha seguita come un percorso di vita. Ha trascorso la sua infanzia a Biella, Italia, sviluppando il suo talento nella rinomata scuola dance Dance4, sotto la guida dell’insegnante e coreografa Emily Angelillo.

Il suo ineguagliabile talento non è passato inosservato, vincendo il prestigioso titolo mondiale di Poleart Italy, dimostrando così la sua versatilità nella danza contemporanea e nella pole dance.

La sua avventura a Amici 23

Il viaggio di Marisol ad Amici 23 è stato una continua serie di sfide ed emozioni, affrontate con coraggio e grazia. Durante il percorso, ha aperto il suo cuore al pubblico, raccontando le sfide e i sacrifici che la sua famiglia ha dovuto affrontare per il suo sogno di diventare una grande ballerina.

Molto oltre le sue abilità danzanti, il pubblico è rimasto stregato anche dalla sua storia sentimentale con un altri concorrente, il cantante Petit, che li ha tenuti sul filo del rasoio durante tutta la stagione.

Nonostante abbia dovuto affrontare dei momenti bui nella sua lotta con la salute mentale, che l’ha tenuta lontana dalla danza per diversi mesi, alla fine è riuscita a risollevarsi, dimostrando una forza interiore straordinaria.

Ad ognuno il suo guadagno

E quanto ha accumulato fino ad ora? Nell’ambito del programma, non è previsto un salario fisso per i concorrenti, tuttavia ciascuno riceve un premio gentilmente offerto da Marlù. Se Marisol aggiudicherà la vittoria del ballo, guadagnerà un premio di 50.000 euro. Se invece si aggiudicherà la vittoria assoluta del programma, incasserà un premio in gettoni d’oro del valore di 200.000 euro.

La finale si avvicina e il mondo intero è in attesa di scoprire se Marisol riuscirà a conquistare l’ambito premio.