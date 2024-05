Chi tra Mida e Sarah è stato eliminato da Amici? La verità

Chi tra Mida, Sarah o Amici lascerà il popolare talent show di Maria De Filippi? Analizziamo le previsioni e i gossip dell’episodio numero otto.





Previsioni per l’episodio numero otto di Amici

Durante il penultimo incontro del Evening di Amici 23, che si è svolto giovedì 9 maggio, è stata registrata l’ottava puntata rivelando tra Mida e Sarah chi avrà dovuto dire addio alla prestigiosa scuola di Maria De Filippi.

Con soltanto sei partecipanti rimasti – Sarah, Mida, Holden, Petit, Marisol e Dustin – si poteva toccare con mano il nervosismo mentre ci si avvicinava all’istante decisivo della competizione.

Invitati e round

Il numero otto del show ha ospitato gli Articolo 31, che hanno mostrato al mondo il loro nuovissimo brano “Peyote”, a fianco di Irama, mentre il ruolo dell’ospite comico è stato assegnato a Geppi Cucciari.

Al terzo round, è avvenuto il decisive scontro tra Mida e Sarah, costretti a dire addio alla competizione proprio quando la finale era vicinissima. La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha potuto mantenere immutata la sua formazione in vista del round finale.

Al contrario, il team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ha terminato i propri rappresentanti già la settimana scorsa. Nel duello tra i professori, il team guidato da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo ha trionfato.

Le previsioni della semi-finale svelano i risultati dei tre round decisivi:

Round uno: Marisol vs Mida con Marisol come vincitrice. Marisol vs Sarah con la vittoria di Marisol, rendendola la prima finalista.

Round due: scontro tra Dustin e Mida interpretando “100 messaggi”, con la vittoria di Dustin. Dustin vs Sarah, con la vittoria di Dustin, consacrando lui come secondo finalista insieme a Marisol. Dunque, tra i due danzatori del team Celentano c’è il vincitore della Categoria Danza e il possibile vincitore del talent show.

Round tre: Petit contro Mida, con Petit come vincitore. Sarah vs Holden. Petit ha battuto Sarah.

Tra Mida e Sarah chi si è ritirato? I gossip

Secondo quanto riportato da Novella 2000, sul punto di abbandonare la scuola proprio prima della grande finale del 18 maggio è Sarah Toscano.

Tuttavia, la veridicità di queste affermazioni potrà essere confermata unicamente con la messa in onda dell’episodio di domenica 12 maggio. Con la semi-finale terminata, non rimane che attendere con trepidazione l’episodio finale, in cui la tensione e l’emozione si saranno al loro punto più alto.