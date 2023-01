Oroscopo di oggi martedì 17 gennaio 2023: previsioni e classifica dei segni zodiacali

Oggi, martedì 17 gennaio 2023, vi presentiamo l’oroscopo del giorno aggiornato, con la classifica dei segni zodiacali dal meno fortunato al più favorito dalle stelle. Per scoprire quali sono i segni zodiacali più caldi e quali quelli più freddi, leggete le righe seguenti. Inoltre, per le previsioni astrologiche di due dei più noti astrologi italiani, Paolo Fox e Branko, leggete i loro rispettivi oroscopi.

L’oroscopo di oggi: i segni freddi

L’Ariete si sente esausto a causa di problemi personali o di troppi drammi. Il Leone sta affrontando delle difficoltà sul posto di lavoro che potrebbero fargli mettere in dubbio se vale la pena continuare a lavorare. Il Sagittario potrebbe sentirsi giù di morale e si consiglia di usare questo periodo per ricaricarsi. L’Acquario potrebbe ancora risentire della stanchezza delle ultime settimane, ma le stelle lo incoraggiano a non demordere e ad agire, perché le cose prenderanno presto una piega più positiva.

Le previsioni e i diagrammi astrologici di oggi suggeriscono che le prospettive sono relativamente moderate.

I Gemelli hanno avuto a che fare con problemi professionali, finanziari e lavorativi ultimamente, ma l’oroscopo suggerisce che possono trovare conforto nell’amore. Venere aiuta a creare un forte legame con le persone vicine. Il Cancro sta iniziando a organizzare una ripresa dopo alcuni mesi difficili, e il meglio arriverà in primavera. La Bilancia dovrebbe fermarsi a riflettere su alcuni aspetti della propria vita, visto che ha a che fare con ostacoli lavorativi e preoccupazioni finanziarie. I Pesci dovrebbero sforzarsi di ricostruire la fiducia in se stessi e di pianificare i prossimi mesi, poiché Saturno e Giove saranno presto loro alleati, inaugurando una nuova fase della vita, più eccitante e stimolante.

La carta e l’oroscopo attuali indicano che alcuni segni sono particolarmente in vista.

Il Toro può aspettarsi progressi positivi oggi e dovrebbe approfittare dell’opportunità di farsi valere se ritiene di essere stato trattato ingiustamente. La Vergine continuerà a vivere un periodo di fortuna e dovrebbe ritagliarsi del tempo da trascorrere con le persone a cui tiene. Lo Scorpione è di nuovo in carreggiata e dovrebbe usare la sua energia per impegnarsi in un progetto valido. Infine, il Capricorno ha le idee e l’ambizione per fare progressi, ma dovrebbe fare attenzione a non sovraccaricarsi di lavoro.