Oroscopo Paolo Fox 1 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

L’Ariete può avere difficoltà a socializzare e condividere alcuni momenti di questa giornata con i propri cari. Anche se fai del tuo meglio per stabilire una modalità di comunicazione aperta e spontanea, incontrerai alcuni malintesi. Invece di lasciarti trasportare da loro, cerca di fare uno sforzo mentale, in senso positivo, prima di esprimere ciò che pensi. Forse questo è sufficiente per salvare i tuoi amici dalla tua terribile rappresaglia.

Toro

Potresti iniziare a passare più tempo con i nuovi amici che stai facendo. Toro, il tuo Super-Io sociale incontrerà pochi ostacoli ed è affamato di incontrare nuove persone. L’influenza di Mercurio è molto forte in voi e spesso sentite il desiderio e il bisogno di rinnovare le persone nel vostro ambiente immediato e di incontrare nuove personalità. E in questo momento sono i circoli creativi che hanno tutte le schede.

Gemelli

Oggi dovresti rimanere aperto a qualsiasi proposta interessante. Gemelli, questa giornata potrebbe portarti molte sorprese. Ad esempio, l’annuncio del matrimonio inaspettato del tuo vecchio zio Alberto, il divorzio della tua amata nonna, la nascita del figlio più giovane di tua sorella o la partenza di un amico in un paese straniero. Vorrai partecipare alla gioia ambientale o offrire il tuo sostegno alla persona colpita. Dovresti essere preparato a tutto.

Cancro

Durante tutta la giornata proverai un grande piacere nell’immaginare un viaggio lontano ed esotico. Se sei un po ‘depresso, Cancro, dovresti pensare ad alcune destinazioni lontane e soleggiate, ce ne sono molte che aprono le loro spiagge per te. Se ami la montagna, non accontentarti dei Pirenei perché sicuramente preferirai le Montagne Rocciose o le Ande. Dovresti sapere come combinare i piaceri e invitare un essere affascinante a condividere con te quei momenti lontani ed esotici.

Leone

Oggi un amico o un vicino potrebbe suonare il tuo campanello. Dal momento che questa persona non sembra avere molta voglia di parlare, potresti chiederti perché la visita è. Potresti sentirti un po ‘solo e aver solo bisogno di compagnia. Leone, dovresti essere lusingato che ti abbia scelto tra i suoi numerosi amici e conoscenti. Cogli l’occasione per dirle qualcosa che ti appassiona, perché ti renderà felice e anche lei.

Vergine

Oggi il vostro comitato di sostegno per le giovani madri sole o le famiglie con poche risorse sta dando i suoi frutti. Vergine, vedrai che tutto il tuo quartiere sostiene la tua associazione grazie all’arrivo di nuovi abitanti molto motivati dalle tue idee. Cerca di integrarli nel tuo team e renderli parte dei tuoi nuovi progetti. Potrebbero avere buone idee da condividere con te. Sapete già che l’unione fa la forza. Complimenti per il tuo spirito imprenditoriale, hai iniziato l’anno molto bene.

Bilancia

Sembra che tu stia cercando la tua strada, Bilancia. Un sogno o un sentimento molto forte potrebbe farti cambiare idea sui tuoi piani professionali o sulla tua relazione romantica oggi. Sarebbe bene che tu meditassi sulla questione, ma senza prendere una decisione affrettata. Scrivi le tue idee e impressioni in modo da avere tutti gli elementi a portata di mano o nella tua testa quando sarà il momento. Mantieni la calma e prenditi qualche giorno per pensare.

Scorpione

Oggi dovresti cercare di controllarti e non fare troppe cose. Scorpione, spinto dal tuo entusiasmo e dalla tua energia illimitata, corri il rischio di esagerare e, quindi, di non riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi. Non perdete mai di vista il fatto che il rapporto media-obiettivo impiegato è l’ideale da raggiungere. L’eccesso di qualsiasi tipo ha maggiori probabilità di danneggiare che servire una causa. Quindi domina il tuo temperamento focoso.

Sagittario

Oggi l’intuizione invierà messaggi alla maggior parte del Sagittario. Se ti piace meditare, ti sentirai guidato spiritualmente da qualcuno o qualcosa. E se presti attenzione a queste impressioni psichiche, potresti scoprire qualcosa di importante. Forse un sogno ti presenta un’immagine che dovrai decifrare. O forse hai una premonizione su ciò che il tuo partner sta per dire o fare. Qualunque cosa sia, tieni a mente queste impressioni

Capricorno

Il tuo superego sociale avrà la precedenza su qualsiasi altro aspetto del tuo carattere. Per tutta la giornata di oggi, Capricorno, vorrai sedurre, per favore, abbagliare e incantare gli altri. In queste condizioni nessuna anima può resisterti, la tua unica difficoltà sarà trovare l’ambientazione perfetta e il pubblico ideale per camminare come un pavone. Tuttavia, dovresti anche essere consapevole di ciò che gli altri dicono o fanno.

Acquario

Oggi dovresti organizzare una serata romantica con il tuo partner. Acquario, pensa se quello che vuoi davvero è cenare in un ristorante elegante. Oppure potresti voler comprare una buona bottiglia di vino e godertela tranquillamente. In questo modo parlerai meglio dei tuoi sogni e dei tuoi progetti comuni. Spiega cosa ti aspetti dalla tua relazione. Se vuoi impegnarti più seriamente con questa donna / uomo, apri il tuo cuore a lei. Ora è il momento perfetto per ascoltare e seguire ciò che le tue passioni dettano.

Pesci

Oggi vi sentirete particolarmente bene. La tua preoccupazione principale, Pesci, potrebbe essere quella di trovare un regalo o sorprendere, ovviamente nel miglior modo possibile, il tuo partner. Quindi non esitare a dare libero sfogo alla tua immaginazione e ai tuoi sentimenti, perché ti guideranno a trovare il miglior modo possibile per esprimere i tuoi sentimenti e segnare questo giorno sotto il sigillo del romanticismo e dell’affetto. Sicuramente c’è qualcuno che è fortunato.