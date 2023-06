Oroscopo Paolo Fox 11 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Potresti chiederti perché fai di nuovo la stessa domanda quando hai già ricevuto una risposta. Finirai per logorare le persone vicine a te e alcuni non esiteranno a dirtelo. Ariete, abbassa l’asticella e torna alla tua vita normale. Il tuo destino cambia e hai poco controllo sulle cose. Questo non è un motivo per aggredire verbalmente i tuoi partner. Pensa che sia meglio ascoltarli che intimidirli. Tuttavia, oggi sarà un buon giorno per fare grandi passi avanti nel business, nelle alleanze e nelle partnership. Non giocare al lupo solitario.

Toro

Oggi avrete difficoltà a tenere i piedi per terra e la vostra testa sarà tra le nuvole. Incontri una resistenza che ti deprime. Ma non combattere le pressioni esterne che ti trattengono. Continua a fare bene il tuo lavoro perché finirai per vincere. Nella tua vita amorosa, tuttavia, troverai un partner più accattivante del solito e ti sorprenderanno con le loro opinioni. In questa atmosfera calma e felice, il Toro avrà finalmente l’opportunità di godere della reciproca compagnia.

Gemelli

Oggi è il giorno dei litigi per alcuni Gemelli innamorati. Vacci piano se senti la rabbia accumularsi dentro di te. Potrebbe essere necessario modificare i vecchi modelli di comportamento perché non funzionano. A volte è difficile ammetterlo. Non avrebbe senso combattere ostinatamente i cambiamenti che sai che dovrai fare. Va tutto bene, non negarti un po ‘di aria fresca, ti farà sentire meglio dentro e fuori.

Cancro

Vale la pena fare il miglio supplementare per gli altri. Non è vero, Cancro? Chiediti se stai pensando troppo e pensando troppo. Devi tornare indietro, il che ti permetterebbe di trovare soluzioni più facili. Fai attenzione agli scivoloni in famiglia, affronta i tuoi cari più della legge. Altrimenti, rischi di dover affrontare la loro disapprovazione. Sii intelligente e riconosci ciò che non funziona. Apportare alcune modifiche.

Leone

Questo è un giorno impegnativo perché ti senti come se le persone intorno a te ti stessero mettendo alla prova. Tuttavia, i cambiamenti che stanno accadendo oggi stanno aprendo le porte per voi, quindi tenete le orecchie aperte. Stai costruendo le basi per una vita migliore, dove puoi prendere le cose con più calma, Leone. La tua attenzione è catturata dai progetti più audaci. Assicurati che le tue azioni siano coperte. Le tue capacità organizzative saranno utili per stabilizzare i cambiamenti prevalenti in materia finanziaria.

Vergine

Le difficoltà finanziarie o le questioni relative a qualcosa che possiedi, la Vergine, possono venire al pettine oggi. Non puoi evitare il fatto che devi scendere a compromessi su qualcosa. Evita ogni forma di eccesso, i tuoi appetiti ti danneggiano e meriti la sfiducia dell’altro. Invece, dovresti essere felice di ciò che hai. Sei più sicuro e in pace con te stesso, e questo ti garantirà molti favori per quanto riguarda la tua vita sociale.

Bilancia

Se una situazione si complica, Bilancia, avrai tutto il necessario per affrontarla e trovare una soluzione. Imporrete un quadro rigoroso in cui tutti possono esprimersi. Vuoi che le cose vadano avanti come hai pianificato, ma anche in armonia. È giunto il momento che le cose vengano alla luce. Avrai la capacità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni dei tuoi dubbi sulle tue relazioni affettive e capirai meglio cosa vuoi. Prova a parlare delle cose.

Scorpione

Fai attenzione alle piccole frasi omicide o alle uscite di tono scarsamente controllate che ti irritano e si rivoltano contro di te. Abbassa la voce o stai zitto invece di intervenire in modo controproducente. Potresti essere alle prese con idee e impulsi nella tua mente che sai di dover affrontare. Forse questa è un’idea o un atteggiamento da cui sei fuggito, o, forse, devi vedere le cose da una nuova prospettiva. Fortunatamente, gli Scorpioni sono bravi a lasciare andare ciò che non funziona più.

Sagittario

Oggi le stelle vi invitano a fare progetti. Approfitta di questa situazione per proiettarti verso un futuro che ti ispira. La tua famiglia sarà la più importante, così come alcune domande relative ai parenti stretti. Il vostro bisogno di amore sta aumentando e il vostro cuore si apre agli altri. Non ha senso per te mettere in discussione questo, Sagittario, il tuo entusiasmo ti sta guidando nella giusta direzione. Hai semplicemente bisogno di abbandonarti alle tue emozioni interiori.

Capricorno

Oggi troverai la calma che ti aspetti nella tua vita privata. Se ti fai strada forzatamente, incontrerai una resistenza che sarà difficile da superare. Evita di affrontare un nemico invincibile. Scoprirete verità in coloro che vi circondano, che saranno difficili da accettare, ma saranno una benedizione sotto mentite spoglie. Sarai attratto da culture diverse, esotiche, e questo si rifletterà nella tua vita amorosa. Non perdete tempo ad analizzare dove porterà solo al pentimento. Vivi la tua vita, Capricorno.

Acquario

Questo è il giorno tipico in cui finirai per avere alcune conversazioni molto positive che ti porteranno quella spinta che sentivi di mancare. Le stelle invitano a superare te stesso, ma senza oltrepassare i limiti, a rischio di scatenare reazioni contro i tuoi interessi. L’atmosfera è piacevole e gli Acquario possono prosperare senza sforzo in uno spirito di condivisione. Avrai un maggiore potere di persuasione sul tuo partner e tutto andrà bene. Ma non abusare di questo potere. Qualunque sia la tua situazione, il successo ti aspetta. Non rimanere nell’ombra.

Pesci

La tua prospettiva realistica si basa sulla fiducia che motiverà il tuo ambiente e sarai in buona compagnia. La tua mente sta girando in tutte le direzioni, il che è estenuante. Fai le cose passo dopo passo e cerca di trovare il tempo per riposare. Oggi le stelle ti consigliano di essere più pratico. Se vuoi controllare e dirigere tutto, fai attenzione. Nettuno protegge i Pesci e porta loro la tenerezza che i loro partner richiedono da loro. Ora è il momento di una conversazione approfondita con i tuoi.