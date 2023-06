Oroscopo Paolo Fox domani 12 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

La tua ricerca di armonia può essere spiegata dalla tua sensazione Ariete di essere due persone diverse. Hai bisogno di un’atmosfera calma e rilassante, un certo livello di pace e tranquillità. Ottieni una prospettiva sulle tue preoccupazioni quotidiane e le tue emozioni negative scompariranno. Pensa ai piani per rilassarti e mantenere l’equilibrio. Il tuo fascino è in aumento, quindi ora è il momento di parlare dei tuoi piani. Le nuove conquiste saranno estremamente soddisfacenti.

Toro

Cerca di non saltare alle conclusioni delle conversazioni con partner intimi o amici. È possibile che tu non abbia tutte le informazioni di cui hai bisogno prima di dare una risposta definitiva. Puoi essere ribelle. È una giornata complicata. Cerca di non intimidire chi ti circonda senza rendertene conto. Sii flessibile e tutto andrà bene. Cercherai un buon modo per esprimere i tuoi sentimenti ed emozioni con molto affetto. Questo è il momento di dichiarare il tuo amore e parlare liberamente del futuro.

Gemelli

Oggi potresti fare le cose troppo velocemente al lavoro o quando esegui qualsiasi compito. Questo incoraggerà gli errori o ti farà trascurare qualcosa di importante. D’altra parte, troverai difficile sopportare i limiti, ma dovresti continuare a lavorare per la comunità imperterrito. Incanala il tuo nervosismo in modo che non indebolisca il tuo equilibrio fisico e mentale. Gemelli, sarai fortunato, soprattutto se sei nato nel primo decanato. Ora è il momento di aspettare nuovi incontri. Armonia nell’amore, questo è il vostro programma.

Cancro

Dovrai essere paziente quando hai a che fare con i bambini in situazioni sociali o in occasione di eventi sportivi. Cancro, pensa prima di parlare o agire per evitare rimpianti. Oggi potrebbero essere fatte offerte che rasentano l’illegalità surrettiziamente. Non firmare nulla. In generale, non ti mancano progetti audaci per affrontare il futuro secondo il tuo desiderio di cambiare vita. Spiega ai tuoi cari lo scopo dei tuoi obiettivi per guidarli nell’avventura senza che lo sospettino.

Leone

Un colpo di pura fortuna ti permetterà di muoverti verso i tuoi obiettivi. Non menare il can per l’aia e lascia che la tua spontaneità parli da sola. Il tuo punto di forza sarà quello di andare a fondo delle cose. Vedrai le cose fino alla fine e non lascerai nulla al caso. La situazione sta pesando su alcuni Leo e dovrai prendere decisioni sotto pressione. Spiega cosa sta succedendo ai tuoi cari in modo che non ci sia stress a casa. Avrai la capacità e l’abilità di esprimere i tuoi sentimenti con grande integrità.

Vergine

Oggi sarai in grado di fare alcuni primi passi pratici. Ora è il momento di dare il massimo, quindi fallo. Al lavoro, condurrai alcune discussioni e sarai in grado di far capire loro cosa motiva la tua ricerca dando un altro punto di vista. Abbiate una mente aperta per portare il dibattito a una conclusione soddisfacente. Vergine, senti che hai bisogno di rivalutare le cose e concentrarti maggiormente sui tuoi ideali. Tornerai a un inizio sano e condizioni più felici per quanto riguarda la tua vita amorosa.

Bilancia

Oggi il tuo radar emotivo si affilerà e ti renderà selettivo. Non tagliarti. Ti sentirai più intraprendente nel convincere la tua metà migliore della validità dei tuoi piani. Ricorda che una catena di fiori può essere più difficile da rompere di una catena di ferro. Questo è un buon giorno per la Bilancia per creare nuovi contatti. Probabilmente avete iniziato i negoziati alla fine di settembre e proseguiranno in ottobre. Dovrai resistere senza forzare le cose.

Scorpione

Oggi le stelle ti invitano a pensare e parlare velocemente. Tuttavia, la tua mente potrebbe sentirsi dispersa o nervosa. Sì, sei interessato a nuovi tipi di esperienze, ma sei anche impaziente. Stai attento. Le discussioni ti mobilitano e ti costringono a discutere per difendere il tuo diritto all’autonomia. Non rinunciare allo Scorpione, anche se gli scambi sono tesi. Gli ostacoli sociali non sono così terribili come sembrano. Non lasciarti intimidire da rifiuti, dubbi o ritardi.

Sagittario

Potresti sentirti vagamente nervoso o irrequieto oggi. Sarà un’influenza passeggera, ma è lì e può distrarti da qualsiasi compito tu stia facendo. Non esitate a distinguere tra l’essenziale e il ridondante se state pensando di cambiare lavoro o vita. Le discussioni che hanno avuto luogo dalla fine di settembre richiedono una riflessione. Il tuo bisogno di progredire e alzare l’asticella è all’ordine del giorno. Stai trascinando il tuo partner con te senza resistenza. Come un buon Sagittario, sei in grado di ipnotizzare facilmente la tua preda.

Capricorno

Fai attenzione a non essere troppo diretto quando parli con amici o colleghi perché potresti sorprendere qualcuno. Questo perché sei incline a parlare dal profondo della tua mente, senza alcuna censura. La tua sete di ravvivare la tua vita privata con progetti audaci ti motiva, ma allo stesso tempo spiega cosa ti spinge a volerti seguire. Oggi, Capricorno, attirerai persone che probabilmente ti apriranno nuovi orizzonti, grazie alla tua spontaneità.

Acquario

Oggi vuoi ridefinire il tuo spazio e liberarti da dipendenze specifiche che pesano sulla tua vita sociale e professionale. È probabile che queste discussioni continuino e non si concludano prima di metà novembre. Nel frattempo, Acquario, continua a cercare un nuovo equilibrio tra la tua vita sociale e privata. Troverai ciò che desideri in assoluta intimità. Sarai curato e gli spiriti liberi farebbero bene a guardarsi intorno. Senza dubbio, oggi è un buon giorno per orientare la tua carriera in una nuova direzione. E’ il momento giusto.

Pesci

Sebbene tu possa avere lampi di brillantezza e sia desideroso di imparare cose nuove e incontrare persone diverse, le tue notevoli preoccupazioni ti impediscono di muoverti nella giusta direzione. Lascerai andare quelle preoccupazioni, Pesci, solo se prenderai una decisione definitiva. Venere ti influenzerà a rivedere il passato. Estrai da esso tutto ciò che puoi usare in futuro. Tuttavia, non idealizzare i tempi passati o diventare ossessionato dal perdono.