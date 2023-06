Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 11 giugno 2023, le previsioni segno per segno - Controcopertina

Ariete

Oggi, nella migliore delle ipotesi, puoi usare l’energia prevalente per apportare miglioramenti nel tuo ambiente immediato. Nel peggiore dei casi, non sarai d’accordo con qualcuno. Metti olio sulle ruote invece che nel fuoco, difendi il tuo caso ma evita scontri accesi Ariete. Altri saranno quelli che daranno il tono alla tua vita amorosa. Ascolta il tuo partner, i tuoi figli, la tua famiglia… Hai tutto da guadagnare. La tua soddisfazione interiore deriva dal dare.

Toro

Alcuni Toro potrebbero non essere contenti di qualcosa oggi. In tal caso, potresti non esprimere le tue preoccupazioni. Invece, li terrai in silenzio in modo intimo e furioso. Sarai particolarmente vulnerabile alle ingiustizie percepite. Mantieni la calma e la decisione. I tuoi impulsi emotivi e romantici ti aiuteranno a essere meno inibito. Seguirli ti permetterà di prosperare, senza nulla che ti ostacoli e senza dover compromettere i tuoi valori.

Gemelli

Stai acquisendo una prospettiva più ampia del mondo e, di conseguenza, troverai difficile sopportare persone di mentalità ristretta. Potresti davvero usare un po ‘di tempo per respirare e capire le cose perché sei stanco, Gemelli, non negarlo. Sorgeranno restrizioni collettive e ti inchioderanno a terra. Cambierai la tua prospettiva e finalmente vedrai una soluzione a un problema. La tua sottigliezza sta rendendo nervoso il tuo partner. Migliorerai l’ambiente emotivo se dichiarerai le tue preferenze più apertamente. Concentrati sulle attività che hai in comune.

Cancro

Oggi tendi a concentrarti troppo sulla tua vita amorosa. Al punto da farne il centro delle vostre preoccupazioni. Dovrai destreggiarti tra sogno e realtà, che, devi ammetterlo, è fondamentale. Fai un passo indietro e il resto della tua vita ne trarrà beneficio. Cancro, non provocare il rifiuto dei tuoi interessi essendo troppo diretto. Modera le tue ambizioni e non essere così arrogante. Evita i cattivi ambienti e il modo migliore per farlo sarà passare più tempo con i tuoi amici.

Leone

La tua testa è tra le nuvole e questa distrazione ti sta aiutando ad allontanarti dalla routine quotidiana. Le idee si uniscono e sarai tentato di agire prematuramente e senza impostare il ritmo in anticipo. Leone, è necessaria un po ‘di moderazione. L’interruzione delle relazioni intorno a te è molto inquietante e sta ostacolando la tua efficacia. Qualunque sia lo stato della tua relazione, imparerai qualcosa che sarà importante per il futuro della tua vita amorosa.

Vergine

Oggi dovresti stare attento alle inevitabili esplosioni di autorità, poiché potresti ferire i sentimenti del tuo partner. Non lasciarti trasportare. Qualunque siano le tue preoccupazioni, sarebbe meglio parlare con qualcuno di cui ti puoi fidare. Al lavoro della Vergine, sarai più tattico del solito e le persone si fideranno di te. Sarai in grado di prendere più iniziative del solito. Sarai dell’umore giusto per filosofare, fare un passo indietro e osservare attentamente le tue motivazioni di base in tutte le aree.

Bilancia

Sei un eccellente polemista della Bilancia; Tuttavia, non ti piace combattere. Oggi fai tutto il possibile per evitare un confronto con il tuo partner o un amico intimo. Evitate di adottare un atteggiamento troppo fragile come famiglia per apportare alcuni cambiamenti essenziali senza abbattersi. Il supporto di chi ti circonda e dei tuoi clienti porterà calore al tuo cuore. Ci sono sorprese in questo settore. Se stavi cercando un cambiamento completo su cosa fare con una proprietà, questo è il momento opportuno per prendere l’iniziativa.

Scorpione

Evita una lotta di potere con qualcuno al lavoro. Il segreto è non abboccare. Se sei sfidato dallo Scorpione, fatti da parte. Sei in buona forma, ma stai facendo troppo per gli altri e non abbastanza per te stesso. Attenzione al superlavoro. Il cielo è calmo nella tua vita amorosa. La comunicazione avverrà facilmente e il tuo partner saprà cosa vuoi dire prima che le parole fluiscano. Sfrutta al massimo questo e dedica un po ‘di tempo a rafforzare i tuoi legami e risolvere le differenze.

Sagittario

Oggi vedrai le cose da un punto di vista più positivo e le persone vicine a te lo noteranno. Sarai in grado di usare le tue abilità a beneficio di tutti. Proteggiti dal freddo in generale, poiché sarai più suscettibile ad esso. I momenti passionali sono in vista e devi entrarci senza fare concessioni se non vuoi pentirtene. Vivi nel presente, Sagittario. Sarai in grado di ricominciare da capo con qualcuno che conosci. Sii genuino. La fortuna ti accompagnerà in tutto ciò che ha a che fare con le trattative che influenzano la qualità delle relazioni.

Capricorno

Oggi sarà difficile per te capire le cose Se non cammini come se ci fossero braci calde, tutto andrà bene. Capricorno, dovresti evitare di imporre qualcosa ai tuoi cari, a rischio di innescare conflitti o riaccendere vecchie dispute. Non prendere le battute personalmente. Se sei troppo sulla difensiva, ostacolerai le cose buone che accadono. Sentirai un profondo bisogno di lasciarti trasportare dal tuo partner. Aspetta in un modo diverso dal solito. Ora è il momento per voi di aprirvi con completa fiducia.

Acquario

Valuta la situazione in modo diverso e non rimanere in silenzio su ciò che vuoi veramente. Devi affermare te stesso, Acquario. Non lasciarti sopraffare dalle emozioni che ti portano ad attaccare chi ti circonda. Chiediti cosa ti infastidisce e non reagire in modi che alcune persone potrebbero considerare eccessivi. Psicologicamente, sei al top della forma. Fare un’attività ricreativa non fisica sarebbe una buona opzione. Oggi il regno dei sensi diventa molto urgente ai vostri occhi. Il tuo bisogno di intimità e solidarietà potrebbe abbatterti se sei solo. Esci e divertiti.

Pesci

Il cielo si sta schiarindo e puoi intraprendere nuovi progetti. Tuttavia, evita di chiedere troppo. Ricorda che i tuoi desideri sembrano legittimi, ma non sono ordini. Pesci, non perdere il senso di ciò che è importante. Un’atmosfera festosa ti aiuterà a divertirti al meglio con la persona che ami. È tempo di mostrarti al meglio. Nuovi orizzonti si aprono davanti a te, per gentile concessione degli amici che hai fatto.