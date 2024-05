“Non avrei dovuto farlo”: Enrico Montesano si pente della partecipazione a Ballando con le stelle

Durante la sua recente apparizione nel programma “Ciao Maschio” condotto da Nunzia De Girolamo, l’attore Enrico Montesano ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso artistico e personale. Tra i vari argomenti trattati, Montesano ha espresso particolare rammarico per la sua partecipazione al noto show televisivo “Ballando con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci.





Circa due anni fa, nel 2022, l’attore si era cimentato nella danza nel contesto del programma, un’esperienza che oggi considera con una certa amarezza. “Ballando con le Stelle? Ecco, quella è un’altra cosa che non dovevo fare. E io invece l’ho fatta con una grande dissonanza cognitiva,” ha detto Montesano, evidenziando come la sua decisione fosse in conflitto con i suoi principi personali e artistici al tempo.

L’esperienza di Montesano nello show non si concluse nel migliore dei modi: dopo sei puntate, fu squalificato a causa di una controversia legata alla sua scelta di indossare una t-shirt con la frase “Memento audere semper” di Gabriele D’Annunzio e le insegne della Xmas, decisione che generò non poche polemiche.

Durante l’intervista, Montesano ha anche chiarito il suo approccio alla danza all’interno del programma, un’arte che ha sempre considerato un’estensione della sua espressione artistica come attore: “Ho fatto delle presentazioni che mi sembravano carine. Questo è quello che mi ha spinto a farlo.” Tuttavia, ha sottolineato che il suo rimpianto non era legato specificamente a quelle performance, ma piuttosto alla percezione di una mancanza di libertà artistica e personale.

Queste riflessioni offrono uno spaccato interessante sulla carriera di uno degli attori più amati d’Italia, evidenziando le sfide e i compromessi che spesso accompagnano la vita pubblica e le decisioni professionali nel mondo dello spettacolo.