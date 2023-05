Oroscopo Paolo Fox 13 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi gli scambi saranno piacevoli, cortesi e costruttivi, ma il tumulto disturba un po’ i rapporti pacati e discreti che cercavano di assestarsi. Questo paradiso enfatizza le individualità e ti rende tanto indipendente quanto creativo. Una giornata con accenti contraddittori. Ariete, hai il dono di evitare complicazioni e mostrare i tuoi valori con più fermezza, senza battere il cespuglio. Le scappatelle con il tuo partner ti faranno rivalutare le cose. È tempo per te di apportare alcuni cambiamenti nella tua relazione, aggiungere un po ‘di fantasia.

Toro

Questa può essere una giornata difficile al lavoro per alcuni Toro. Potresti essere meno efficiente in qualsiasi cosa tu stia facendo. Inoltre, sii paziente con i tuoi coetanei e gli altri per evitare lotte di potere. Vacci piano. Le emozioni negative stanno fiaccando la tua energia. Devi fare qualcosa di concreto e distinguerti. L’enfasi di oggi sarà su progetti di coppia legati alla casa, ristrutturazioni, bambini … È tempo per te di entrare nei dettagli con il tuo partner. Arrivare al punto.

Gemelli

Oggi i genitori devono essere pazienti con i loro figli. Allo stesso modo, le coppie dovranno essere pazienti per evitare lotte di potere nel pomeriggio. Fortunatamente, questa è una giornata meravigliosa e creativa. Avrai prurito ai piedi e avrai davvero bisogno di imbarcarti in nuove idee. Se hai problemi a gestire i tuoi soldi, scommetti di risolvere la situazione. Il cielo rende i negoziati più facili e ti permette di prendere buone decisioni.

Cancro

Oggi potresti avere una conversazione importante con un membro della famiglia. Oppure puoi scegliere di cercare la solitudine a casa. Avrai difficoltà a lavorare. Non sprecare i tuoi sforzi, Cancro, pensa alle cose prima di iniziarle. Hai bisogno di riposare. Non fare troppo, cerca di rilassarti. Il tuo partner sembra essere sempre più esigente. Non prendere tutto ciò che dice alla lettera. Questi sono solo impulsi sconsiderati. Se sei single, lavora sul tuo ottimismo.

Leone

Oggi potresti trovare un supporto utile, che diventerà realtà il mese prossimo. È un buon momento per fare rete. Il tuo benessere interiore trarrebbe beneficio da un po ‘più di concentrazione sul comfort della tua casa e migliorare la tua vita quotidiana in questo senso. Leone, iniziano i bei tempi e le celebrazioni in vista. Non rifiutare alcun invito. Attraverso la tua accettazione interiore, la tua vita amorosa sarà in grado di fiorire meglio. Gli incontri che avrete saranno intensi.

Vergine

Lo sviluppo delle relazioni che si verificano intorno a te ti darà un senso di benessere interiore. Trovi confortante l’amicizia. Avrai problemi ad andare avanti. Non fare uno sforzo per nulla, pensa a ciò che è importante prima di lanciarti in qualsiasi cosa. Nessuno sarà in grado di farti dubitare. Vergine, sai di avere ragione, ma non puoi andare troppo veloce. Ti senti come se avessi fatto troppe concessioni, ma segui il flusso per invertire la situazione e ti sentirai più calmo riguardo ai sentimenti del tuo partner. Non rimarrete delusi.

Bilancia

Oggi potresti sentirti più emotivo. Tuttavia, Bilancia, avrai un talento per compiacere le persone e il tuo fascino ti aprirà molte porte. Il tuo crescente ottimismo rafforzerà la tua energia. Questo è un giorno eccellente per tutte le transazioni immobiliari e sarai molto produttivo. Un incontro utile è in vista, quindi esci se sei single e il destino si prenderà cura di tutto il resto. Se hai già una relazione, un nuovo impulso emotivo sta entrando nella sfera dei tuoi affetti e riscalderà le tue relazioni.

Scorpione

Oggi preferirai lavorare da solo o dietro le quinte perché vuoi allontanarti da tutto il trambusto che ti circonda. Un’idea saggia. Avrai più libertà di agire di quanto pensassi in precedenza. Scorpione, stai usando la tua iniziativa e ti sta portando nella giusta direzione. Il tuo ottimismo ti aiuterà. Troverai più facile parlare con bambini e familiari. È un buon giorno per parlare di questioni relative alla tua casa e condividere pensieri su come funziona.

Sagittario

Oggi una conversazione con un collega può essere importante. Lasciati guidare dal tuo intuito. Non rimarrai deluso, Sagittario, fai solo le domande giuste. Le persone vicine a te ti offriranno nuove opportunità. Trova un modo per usarlo a tuo vantaggio senza dover optare per l’opzione facile. Eccoti qui, felice e rilassato, e con più tempo libero. Pensa che è l’occasione che stavi aspettando per sollevare una questione delicata con il tuo partner. Il tuo senso dell’ironia sarà la chiave del successo.

Capricorno

Dovresti stare lontano dalle lotte di potere con capi, genitori o insegnanti ed essere educato per evitare ulteriori angoscia. Non cercare di imporre le tue opinioni agli altri. Sii flessibile e rimani aperto alle loro considerazioni. Senti un piacere perverso che provoca le cose. Fai attenzione Capricorno, le tue parole sono più nitide di quanto pensi. Non sarai in grado di ignorare le domande, che sono difficili ma inevitabili per metterti sulla strada della felicità, nonostante gli ovvi problemi. C’è una sfida da affrontare, quindi non dubitare delle tue capacità.

Acquario

Evita discussioni su politica, religione e questioni razziali, poiché potrebbero facilmente sorgere. Questi combattimenti non porteranno a nulla. Cerca di non prendere decisioni importanti oggi, Acquario. Un inaspettato senso di sollievo renderà il tuo compito più facile grazie a un collega. Il tuo lavoro sta andando meglio. Ci saranno bei momenti per la tua vita amorosa e sarai più persuasivo del solito. Il tuo bisogno di brillare attaccherà il tuo partner all’azione. Lasciati andare e divertiti.

Pesci

Oggi le stelle promettono molta fluidità nelle tue relazioni. Serenità e vivacità tornano nelle vostre forme di comunicazione. È un buon momento per esprimersi. In effetti, sarai più disposto a dedicare la tua attenzione alle persone che lo meritano. La comunicazione con i tuoi simili ti trascinerà verso il basso. Sarai te stesso con le persone più vicine a te. Tuttavia, devi sbarazzarti di alcune tradizioni che non sono più rilevanti per ciò che vuoi e questo ti permetterà di connetterti con i tuoi ideali emotivi. Pesci, è tempo di cambiare le cose.