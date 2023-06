Oroscopo Paolo Fox 24 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi una piacevole sorpresa potrebbe accadere nella tua famiglia o nella tua casa. Hai molta energia da spendere e divertirti, sei inondato da un senso di benessere. Avrai un maggiore dominio sugli altri, non abusarne. Dovrai fare uno sforzo per collaborare con gli altri se vuoi fare progressi utili. Sfrutta al massimo una brutta situazione. Sarai particolarmente attraente. I vecchi sogni potrebbero diventare realtà. Questo potrebbe riportare indietro il passato o rimuovere un ostacolo dal tuo percorso.

Toro

Questa è una giornata interessante e piacevole perché troverai qualcuno divertente e stimolante. Può sorgere un breve viaggio spontaneo che sarà delizioso. Nel frattempo, hai un sacco di energia per migliorare dove vivi. Questo è davvero un buon giorno per negoziare, soprattutto quando si tratta di piani aziendali. Oggi potresti essere infastidito dal candore del tuo partner. Devi fare un passo indietro prima di reagire. Mantieni il sangue freddo e resisti all’impulso di dire la prima cosa che ti viene in mente. Concediti il tempo di riflettere.

Gemelli

Oggi troverai facile affrontare gli ostacoli e, in particolare, saprai come evitarne altri. State mettendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensa a rilassarti per mantenere l’equilibrio. Hai pensato alle tue esigenze personali e sei pronto a parlarne con il tuo partner. Sta a te creare l’atmosfera perfetta che aiuterà le cose ad andare bene, quindi pensa alle candele e a una buona cena. La tua serenità si sta diffondendo positivamente intorno a te. Avrai l’opportunità di lavorare su una nuova amicizia.

Cancro

Oggi vuoi liberarti dalla tua routine, ecco perché cercherai persone interessanti. Poiché sei pieno di energia, godrai della compagnia degli altri. Avrai anche successo nella negoziazione di questioni finanziarie. Dovrai affrontare la tua paura di fallire. Le tue abilità ti permetteranno di superare questo, quindi non dubitare di te stesso. Troverete difficile sopprimere i vostri sentimenti d’amore. Questo è il modo migliore per rafforzare la relazione con il tuo partner. La tua audacia fa ben sperare.

Leone

Questo è il giorno perfetto per riflettere sulla tua vita. Ti chiedi cosa vorresti incoraggiare nella tua vita e anche come puoi migliorare le cose. Eliminerai risolutamente le tue preoccupazioni per sfruttare al meglio la vita. Prendi gli altri al tuo ritmo. E senza saperlo, stai spingendo troppo forte. Guarda ai più giovani della tua vita per riempire il vuoto che senti e riconnetterti con i tuoi ideali. Avrai una buona guida delle tue emozioni, che ti spingono verso una maggiore felicità.

Vergine

Anche se mantieni un basso profilo, qualcosa di sorprendente e inaspettato potrebbe accadere oggi. Dovresti fare qualche ricerca sui fatti prima di prendere una decisione che comporta un compromesso. State beneficiando delle influenze planetarie che stanno sollevando il vostro morale. Stai andando nella giusta direzione. La tenerezza è sul tavolo. Godrai di un senso di felicità che porterà ad un maggiore senso di intimità. Chi porta il cuore in mano corre il rischio di cadere vittima dell’amore a prima vista.

Bilancia

Questo giorno arriva sotto il segno della famiglia e dei gruppi. Questo è il posto migliore per ricaricare le batterie. Il tuo stato emotivo aumenta la tua vitalità più del solito. Rivolgiti agli altri e cerca di comunicare. Questo giorno non sembra quello giusto per prendersi cura delle proprie finanze. Approfittane per dare un’occhiata da vicino alla tua vita amorosa. La passione è nell’aria e troverai facile sfruttare al meglio il presente. È anche perfetto per rafforzare i legami. Non farti troppe domande senza senso.

Scorpione

Non essere impaziente se il ritmo non ti soddisfa. Non essere arrabbiato se gli altri non condividono le tue opinioni. Sii paziente e diplomatico fino a quando l’ambiente non cambia. Non esagerare nemmeno con te stesso. Il tuo lavoro su compiti importanti aprirà alcune porte utili per la tua carriera. La possessività è la causa del tuo disagio, che sia tuo o del tuo partner. È tempo di sistemare le cose e capire che devi sbarazzarti di questo problema per andare avanti.

Sagittario

Oggi potresti individuare un vantaggio inaspettato legato alla ricchezza e alle risorse del tuo partner o di qualcun altro. La fortuna ti accompagnerà in tutti i passi che farai. Ora è il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e ripensare il budget. Nel frattempo, i piani di viaggio o l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo sembrano eccitanti. La vostra fede nei vostri valori intrinseci sarà la vostra forza e lo dimostrerete in modo sorprendente.

Capricorno

Questo è un grande giorno per chattare con amici e partner o membri del pubblico in generale. Dovresti uscire e divertirti. La vita ti sembrerà un grande atto. Non prenderti sul serio, lascia che tutto faccia il suo corso naturale. Incontri circostanze che aiuteranno facilmente la tua causa e renderanno le cose più facili sul fronte delle relazioni. I vecchi sentimenti riemergeranno dal tuo passato, sia attraverso un ricordo, una persona o una situazione simile che si ripete.

Acquario

Questa è una grande giornata di lavoro, quindi potresti ottenere un aumento o un elogio dai tuoi coetanei. Agirai in modo tale che sia impossibile dubitare delle tue buone intenzioni a causa della tua efficacia finanziaria. La giornata di oggi potrebbe mettere fine a una preoccupazione che permetterà a un sogno molto vecchio di tornare sulla scena. È diventato più possibile di quanto pensassi. Scoprirete verità in coloro che vi circondano, che saranno difficili da accettare, ma saranno una benedizione sotto mentite spoglie.

Pesci

Amerai qualsiasi uscita sociale. Nel frattempo, sei disposto a lavorare sodo e fare soldi. Troverai facile fare una corretta analisi degli ostacoli che devi superare per raggiungere i tuoi obiettivi. Sarai troppo incline a pensare prima di agire. Sarai in grado di ricominciare con il piede giusto se ti rilassi. I tuoi amici si riveleranno utili nel vedere la tua vita amorosa da una prospettiva positiva. Ti avvicinerai al tuo partner e ci sarà una buona comunicazione tra di voi.