Oroscopo Paolo Fox 26 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Questa è una giornata piacevole ed emozionante perché, in fondo, oggi siete aperti al cambiamento. Sei avventuroso nel cuore e senti il bisogno che ti accada qualcosa di nuovo e fresco. Rivaluta una situazione di cui sei preoccupato in modo diverso e non tacere su ciò che vuoi. Devi affermare te stesso. Sul piano dell’amore, potresti lasciarti trasportare dai tuoi nervi e questo potrebbe ferire il tuo partner. Incanala le tue emozioni in aree in cui sai che non commetterai errori.

Toro

Oggi vorrai incontrare qualcuno di nuovo e diverso. Questa persona potrebbe essere una persona famosa o qualcuno che è in prima linea in qualcosa. Sarai meno paziente di quanto gli altri vogliano, ma se cambi tattica, potresti arrivare a un compromesso. L’enfasi è sull’amicizia e si sente il bisogno di scambi di conversazione e vicinanza. Quindi parla ed esprimi i tuoi sentimenti. Quindi puoi tornare in pista. Potrebbe essere necessario affrontare una restrizione legale. Non cercare di evitarlo, qualunque cosa tu faccia, puoi fare le cose in modo diverso.

Gemelli

Qualcosa di inaspettato potrebbe accadere oggi. Qualunque cosa sia, in qualche modo espanderà la tua reputazione ed espanderà i tuoi contatti con il mondo. Troverai modi intelligenti per affrontare i dialoghi che renderanno le cose più facili con chi ti circonda. Avrai una maggiore energia mentale e un forte desiderio di libertà. Riesci a farti strada in tutti i tipi di circoli e diventare popolare. Il tuo partner avrà bisogno di te. Prendila sul serio e non essere troppo lei. Anche se pensi che la situazione sia facile da gestire, la comprensione che mostri farà miracoli.

Cancro

Oggi potresti avere un’improvvisa opportunità di viaggiare. O forse potresti avere l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo ed eccitante. Non importa cosa, cercherai modi per espandere il tuo mondo perché vuoi che accada qualcosa di diverso. Sarebbe una buona idea mettere da parte il tempo in cui non hai pensato ai tuoi problemi attuali. Sei oberato di lavoro. Cerca di non anticipare le reazioni del tuo partner. Sarai piacevolmente sorpreso di scoprire che non è poi così diverso da te, soprattutto quando si tratta dei tuoi obiettivi a lungo termine.

Leone

Oggi avrai un dono per cadere in favore delle persone e il tuo fascino ti aprirà molte porte. Se riesci a lavorare per contenere la tua impazienza, vincerai. La tua capacità di adattarsi ai cambiamenti potrebbe migliorare la tua situazione occupazionale. Hai ragione ad essere aperto alle diverse opzioni che ti vengono offerte. La tua vita sentimentale ti porterà grandi soddisfazioni se smetti di insistere nell’essere così modesto perché non ha senso. Fai qualcosa di diverso e esci dalla routine indipendentemente dal fatto che tu abbia o meno un partner.

Vergine

Una discussione del mese scorso è tornata all’ordine del giorno. Questo è il momento di stabilire chiaramente le tue condizioni. Il modo migliore per uscire da un vicolo cieco sarà seguire il consiglio di qualcuno che è consapevole. Assicurati di ascoltare gli altri. Le stelle favoriranno nuovi passi nel business, ma non tanto i tuoi rapporti con i colleghi. Il tuo bisogno di stabilità ti rende meno aperto alle opportunità nella tua vita amorosa di godere e sono lì.

Bilancia

Qualcosa di insolito o inaspettato potrebbe influenzare il tuo ambiente di lavoro oggi. Molto probabilmente, questa sorpresa potrebbe essere correlata alla tua salute. Va benissimo avere buone idee, ma bisogna vederle. Farlo ti porterà immensa soddisfazione. L’imprevisto si rivelerà meraviglioso. Devi porre fine ai piani fissi e lasciarti trasportare dai venti dell’avventura. Ti porterà immensa soddisfazione, anche se non hai il controllo della situazione.

Scorpione

Una maggiore sensibilità tende a renderti troppo fragile, quindi cerca di vedere le cose in prospettiva e alla luce della ragione. Stai facendo troppe cose contemporaneamente. Hai bisogno di calma e fuga. Evita iniziative dubbie e incerte. Non distogliere lo sguardo dalla palla e prenderai le cose nella giusta direzione. Non cercare di ragionare troppo. Logica e sentimenti non vanno bene insieme. Non iniziare trattative imbarazzanti. Cercherete pace e tranquillità, e correrete il pericolo di non avere disciplina.

Sagittario

Il tuo umore oggi sarà eccellente ed è un buon momento per stringere nuovi contatti. La tua serenità si sta diffondendo positivamente intorno a te. Avrai l’opportunità di lavorare su un’amicizia. Nella tua vita amorosa, le cose possono sembrare un po ‘fredde in questo momento, ma potresti approfittarne per costruire la tua relazione con il tuo partner e imparare a capirli meglio. Avrai l’energia per ripulire la tua vita da situazioni malsane che stanno trattenendo i tuoi guadagni finanziari.

Capricorno

Questa è una giornata interessante perché nuovi volti, nuovi luoghi e nuove idee arricchiranno la tua routine quotidiana in modo esaltante. Potresti imparare qualcosa di nuovo o insegnare a qualcuno qualcosa di nuovo. Potresti visitare un luogo sconosciuto ed emozionante. Le tue relazioni sono calde e complici, sei più resiliente del solito e tendi a perseguire i tuoi progetti. Tutto andrà a tuo vantaggio se gli obiettivi in questione non sono troppo nebulosi o utopici. La tua prospettiva realistica ti aiuterà a mettere i tuoi desideri in prospettiva. Sii paziente e concentrati maggiormente sulla qualità.

Acquario

Oggi le vostre relazioni con i bambini o i giovani vi solleveranno il morale. Infatti, troverete grandi soddisfazioni nel dedicarvi agli altri e dimenticherete anche le vostre preoccupazioni. Hai ancora nuove cose da fare. Se lavori, il fronte delle relazioni con i colleghi sarà al centro della scena. Sarai più intuitivo, il che ti darà un’idea migliore di ciò che vuole il tuo partner. Sta a te iniziare un dialogo ed essere più aperto ai tuoi suggerimenti, in una parola, essere più flessibile.

Pesci

Oggi potresti voler cambiare le cose in relazione ad alcune persone intorno a te se pensi che siano bloccate in un solco. Sarai completamente libero di esprimere ciò che stai pensando e questo avrà risultati positivi. Non lasciarti intimidire dai tuoi dubbi. C’è solo una cosa di cui hai bisogno ed è andare avanti. Sei così impegnato a cercare l’assoluto che rischi di perdere i piaceri semplici che potrebbero portarti ai tuoi sogni più romantici. Mantieni una mente aperta.