Oroscopo Paolo Fox 27 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Una tempesta sta arrivando nella tua relazione. Ariete, ti sei donato anima e corpo a quella persona con tutta la passione di cui sei capace. Guardando le cose con prospettiva, metti un po’ in discussione quel totale altruismo e decidi di fare un passo indietro per dedicarti di più a te stesso. Oggi ti senti meno dipendente dal loro amore per te e senti il sostegno delle persone intorno a te in modo da non cadere in una passione troppo distruttiva per il tuo equilibrio.

Toro

Oggi ti chiederai chi ha versato qualche elisir d’amore nel tuo bicchiere. Toro, sei letteralmente sotto un incantesimo. Quando la bellezza perfetta si allea con un’intelligenza formidabile che ti trafigge e ti fa perdere la testa, è chiaro che non puoi resistere. Dire che questo essere divino condivide la tua vita, ti fa sentire molto fortunato. Ti sorprendi quando senti una seconda cotta quando vedi il tuo partner adornato con le sue più grandi attrazioni.

Gemelli

È già noto che è difficile farti cambiare idea quando prendi una decisione. Soprattutto in materia di argomenti romantici, si può dire, Gemelli, che non ti arrendi facilmente. Queste guerre per procura ti divertono molto e diventi intrattabile. Non ti arrendi nemmeno quando uno dei due si rompe. Smetti di rimanere bloccato nelle tue posizioni. Oggi dovreste essere meno inflessibili e riservare le vostre energie ad altre aree della vita.

Cancro

A forza di leggere tutte quelle riviste, sei affetto dalla sindrome del dubbio orgasmico. Cancro, anche tu sei vittima di tutte quelle testimonianze che relegano l’amore a un semplice esercizio fisico e che riservano il settimo cielo a un manipolo di contorsionisti. Non è necessario seguire tutti questi stupidi consigli. Sapete molto bene che non potete limitare il piacere e l’amore a questo tipo di considerazione meccanica. Sii naturale e rilassati.

Leone

Non lasciare che le tue emozioni cadano come macerie oggi. Leone, è giunto il momento per te di volgere lo sguardo al tuo mondo interiore e osare affrontare i tuoi veri sentimenti. Siete scappati l’uno dall’altro per un po ‘di tempo e ora vi sentite intrappolati in un vicolo cieco. Cogli l’occasione per guardare indietro e renderti conto che alla fine non hai nessuno dietro di te tranne la tua cattiva coscienza.

Vergine

Non c’è bisogno che tu giochi ad essere il re del glamour oggi e perdi la testa con il pretesto di rivitalizzare la tua relazione, come consigliato in molti libri. Vergine, sii naturale e non farti prendere da quella corsa verso l’orgasmo permanente. Ovviamente, non si tratta di uccidere l’amore, uscire per strada in alcun modo. Cerca di trovare il giusto equilibrio.

Bilancia

Oggi ti chiederai se Cupido è venuto a solleticare il tuo cuore con una delle sue frecce d’amore. Bilancia, sembra che tu abbia messo gli occhi su quella dolce persona. Sei davvero un cuore di carciofo. Ora vorresti persino andare a fargli una serenata sotto il suo balcone. Ma, per quello che vuoi, non esagerare. Ma se vuoi un consiglio, non lesinare mai sulle spese quando si tratta di sedurre.

Scorpione

Oggi potreste avere esplosioni di tenerezza e amore per i vostri cari. Se hai bambini, potresti sentire il bisogno di guardarli mentre dormono o dare loro un grande abbraccio. E se non sei ancora un genitore, sperimenterai un desiderio irrefrenabile di avvicinarti al tuo partner o ai tuoi genitori. Quindi soddisfa quegli impulsi e goditi la felicità di essere uno Scorpione in ottima compagnia.

Sagittario

La verità è che sei molto complicato, Sagittario. In questo momento, il tuo partner si sente completamente confuso. La fai davvero impazzire nonostante tutti gli sforzi che fa per farti piacere. Non ne hai mai abbastanza. Senza andare oltre, potresti passare ore a discutere per convincerlo a farti un favore che non vuole farti così senza ulteriori indugi. E, una volta che hai quello che vuoi, gli dici palesemente che la verità è che non era quello che volevi.

Capricorno

Per te, Capricorno, questo giorno sarà posto sotto il segno della tenerezza e della complicità. Dovresti considerare di trascorrere una serata romantica con il tuo partner. Compra una buona bottiglia di vino quando vai a fare una passeggiata, organizza una splendida cena e setaccia le luci nel soggiorno. Trascorrerete una serata indimenticabile e il sorriso radioso che leggerà sulle vostre labbra stasera non svanirà fino alle prime ore del mattino.

Acquario

Oggi sentirai che stai inseguendo qualcosa di sfuggente. Perché, Acquario, sembri un bambino determinato a catturare un piccione. Ti avvicini e, quando pensi di poterlo toccare, pronto, l’uccello vola via. Non dare troppa importanza a tutto questo e prendi la vita sul lato positivo. Se non riesci a raggiungerlo, è molto probabile che questo non sia il piccione dei tuoi sogni. Sii paziente, presto incontrerai il merlo bianco.

Pesci

Nel corso della giornata di oggi, noterai che la tua sensualità e sensibilità si intensificheranno. Nonostante l’effervescenza che ti circonda, sogni solo una cosa, vibra con la felicità di sentirti amato, rannicchiato tra le braccia del tuo partner. Perché, Pesci, la verità è che stai cercando la tenerezza più che la passione. E quella tenerezza carnale in cui intendi gongolare, riserverà una serata che non sarai disposto a dimenticare.