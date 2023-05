Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi i rapporti con gli amici o qualsiasi tipo di gruppo, riunione o classe saranno ottimisti e amichevoli. Questo non solo favorisce gli affari e l’attività commerciale, ma ti rende tollerante e aperto alle opinioni degli altri. Tuttavia, potresti essere più possessivo di tutto ciò che ami. Forzerete senza rendervene conto, a causa di un maggiore bisogno di sicurezza emotiva. Fai attenzione agli svantaggi che questo può avere, Ariete.

Toro

Questo è un giorno in cui molto probabilmente avrai una visione più ampia delle cose, specialmente se stai pianificando in anticipo. Questo ti aiuterà a organizzare i tuoi pensieri sul futuro. A marzo troverai un supporto che varrà la pena. Toro, questo è un buon periodo per stabilire contatti. Il dialogo all’interno della tua vita amorosa sarà essenziale. Questo è il momento di chiarire i malintesi, anche se sono di minima importanza, miglioreranno notevolmente la tua relazione.

Gemelli

Oggi sarete intellettualmente tolleranti verso altri punti di vista. Le obiezioni realistiche che avete vi porteranno a trarre alcune giuste conclusioni. Ora è il momento di scoprire chi sono i tuoi veri amici. Gemelli, potresti essere più distratto oggi e potresti commettere alcuni errori. Dovresti rallentare le cose, fare un passo indietro e lasciare andare le redini. La luna ti renderà un po ‘insistente, quindi mantieni le distanze o ti stancherai rapidamente.

Cancro

Questo può essere un giorno eccellente per gli affari e il commercio e qualsiasi tipo di transazione finanziaria. Se stai decidendo come condividere o dividere qualcosa, probabilmente ne trarrai beneficio. Cancro, non esitare a dare la tua opinione. Sarai realistico come sempre. La tua vita amorosa si muove verso una fase di calma, ti senti a tuo agio con te stesso e il tuo umorismo e la gioia di vivere ti avvicinano al tuo partner. Questo sarà un buon momento per l’intimità amichevole.

Leone

Oggi siete curiosi di espandere il vostro mondo. Vuoi ampliare la tua comprensione di qualsiasi problema in modo da poter avere la visione più completa possibile. Ti stai avvicinando ai tuoi obiettivi. Stai vivendo una maggiore fiducia in te stesso e un crescente bisogno di realizzare i tuoi sogni. Questo ti aiuterà ad andare avanti. Pace e tranquillità, calma e piacere sensuale… forma del tuo programma ideale. Peccato che le cose programmate dal Leone facciano rizzare i capelli.

Vergine

Il tuo ottimismo è evidente a coloro che ti circondano. Non esitate a diffonderlo. Stai recuperando i tuoi livelli di forma fisica e i tuoi riflessi saranno più veloci. Ti sentirai più leggero. Non ti mancherà l’ispirazione per consolidare i diversi capitoli della tua vita e armonizzarli tra loro. Se accetti le sfide del tuo partner e le differenze tra di voi, dovrai fare un passo più grande di quanto pensassi. Vergine, hai tutto da guadagnare.

Bilancia

Oggi i bambini saranno per voi fonte di gioia. Questo è anche un giorno meraviglioso per esprimere i propri talenti creativi o esplorare nuove strade nello sport. La speculazione finanziaria potrebbe ripagare perché presto vedrete modelli formarsi in futuro. Bilancia, stai andando avanti senza preoccuparti delle conseguenze. Fortunatamente, la fortuna sarà dalla tua parte. Usa questo giorno a tuo vantaggio per iniziare conversazioni con il tuo partner. Anche gli argomenti più spinosi sembreranno più facili da affrontare con calma. E, finché non ti arrabbi, qualsiasi accordo è possibile.

Scorpione

Oggi il movimento planetario avrà un effetto stabilizzante su di voi, avrete uno spirito combattivo, ma perdonerete anche. Le tue relazioni ti aiuteranno ad essere più calmo, più equilibrato e più facilmente in grado di anticipare i desideri delle persone a cui tieni. Fai del tuo meglio per cercare di chiarire le tue relazioni ed evitare malintesi nelle prossime settimane. Scorpione, se ti muovi davvero, le tue azioni saranno coronate dal successo, non esitare. Ma la mancanza di motivazione potrebbe trattenerti.

Sagittario

Questo è un giorno meraviglioso per imparare qualcosa di nuovo da chiunque ti stia intorno. Tutto ciò che impari, Sagittario, amplierà la tua visione del mondo, che è esattamente ciò che vuoi fare oggi. Anche i viaggi saranno attraenti. Al lavoro, potresti avere l’opportunità di specializzarti di più. Non perdere il treno. La tenerezza farà un ritorno trionfale nelle vostre relazioni strette. Una conversazione con il tuo partner cancellerà completamente i tuoi dubbi.

Capricorno

Questo è un giorno eccellente per gli affari e l’attività commerciale perché vedrai rapidamente ciò che è più vantaggioso, quasi istintivamente. Sarai più calmo del solito. Questo ti rende tremendamente efficace nel risolvere determinati problemi. Cerca di dare il massimo di te stesso, Capricorno. Spingerai i tuoi piani in silenzio. Questo è il momento di sistemare le cose nella tua vita amorosa, anche se hai intenzione di ricominciare.

Acquario

Oggi sarai più comprensivo di qualsiasi problema che accade nella tua vita. Sarai veloce a vedere il quadro generale e trovare una soluzione. Sarai meno emotivo del solito, quindi sarai molto efficace. Sarebbe una buona idea per voi prendere precauzioni contro il freddo e il vento. L’aria non sarà un elemento amichevole per te. Acquario, metterai più entusiasmo nelle tue connessioni e potresti trovare una persona che pensavi fosse persa.

Pesci

Oggi avrai le idee chiare e ne parlerai con facilità. Le revisioni sono all’ordine del giorno. Ti preoccupi dei dettagli. Pesci, potresti finire per sentirti esausto se non smetti di respirare e riposare di tanto in tanto. Il tuo maggiore pragmatismo ti aiuterà ad avvicinarti al raggiungimento dei tuoi obiettivi. Non essere troppo disposto a scendere a compromessi. La tua vita emotiva si concentrerà sulla sorellanza, le amicizie, la famiglia o i figli. Ora è il momento di pianificare alcuni cambiamenti quando si tratta della tua casa.