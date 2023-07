Oroscopo Paolo Fox 5 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Avete un grande potenziale dentro di voi. Ma la verità è che troppo spesso ti manca la fiducia in te stesso e quindi stai sprecando alcune opportunità di cambiamento. Quindi oggi dovresti cercare di controllare meglio le tue emozioni. Non sei più abbastanza grande per comportarti come se fossi un bambino piccolo, quindi approfitta dell’esperienza che hai maturato negli ultimi tempi per intraprendere con fiducia il percorso dei grandi cambiamenti.

Toro

Non è escluso che oggi frequenti un personaggio molto colorato. Forse è un artista o una persona marginale, o entrambi. Prenditi il tempo per parlare con lui e scambiare le tue opinioni sulla vita. Vedrai che le tue opinioni possono essere vicine e che hai più da condividere di quanto pensassi. E, inoltre, hai un dono nascosto che vorrei solo chiedere di rivelare l’artista che giace addormentato dentro di te. Questa è l’occasione perfetta per porsi questo tipo di domanda.

Gemelli

Oggi le tue emozioni saranno devastanti e agirai in base ai sentimenti che questo provoca in te. Tuttavia, dovresti tenere presente che questo atteggiamento può generare una certa opposizione quando la situazione richiede un approccio più razionale. Quindi lascia che le tue emozioni emergano e anifichino i tuoi sentimenti, ma non perdere il controllo. Se sono l’unica legge che ti governa, perderai la strada. Pertanto, dovresti temperare i tuoi impulsi.

Cancro

Oggi adorerete la vita familiare. Mamma/papà-torta, mamma/papà-cool, mamma/papà-calcio… Incarni tutte le opzioni della mamma / papà ideale. Non ti mancheranno le opportunità per divertirti in famiglia. In altre parole, avrai bisogno di tutta la tua energia. Se vuoi assistere a una partita di campionato con i tuoi figli, vai a fare jogging con tua moglie / marito e fai shopping della settimana, tutto in un giorno, quindi è meglio alzarsi presto.

Leone

Durante il giorno dovresti diventare consapevole delle tue risorse interiori. In generale, di solito non ne sei consapevole, ma in questi momenti devi ascoltare di più questi sentimenti che sono profondamente sepolti dentro di te. Approfitta delle pause della giornata per entrare in contatto con quel mondo segreto. Prova il privilegio di questi piccoli momenti di riposo invece di galoppare verso la tappa successiva.

Vergine

La vita è come una partita a scacchi, quindi dovresti riflettere attentamente prima di iniziare a muovere le tue pedine. E in questo giorno, la tua impazienza potrebbe costarti il gioco. Quindi pensa, aspetta il tuo turno e non prendere decisioni affrettate. Il tuo avversario o il tuo partner, tutto dipende da dove si trova, potrebbe approfittare del vantaggio e potrebbe sicuramente darti scacco matto. Potresti chiederti se questo è davvero ciò che desideri.

Bilancia

Oggi dovresti sentirti bene, emotivamente parlando. Senza dubbio, vedrai anche che più verbalizzi ciò che senti, più le persone criticheranno la tua sensibilità. Di conseguenza, la cosa migliore che puoi fare è chiudere come un’ostrica. Temporaneamente, dovrai dimenticare che hai cose importanti da dire e da insegnare agli altri. Le persone non sono disposte ad ascoltare, ma non preoccuparti troppo. Ci sono cose molto più serie.

Scorpione

Senza dubbio, oggi potresti sentirti intrappolato da sentimenti forti e profondi. Il ricordo di una persona che hai incontrato in passato potrebbe tornare a te. Se pensi a vecchie avventure romantiche o ad episodi importanti che hanno segnato la tua infanzia, cerca di trovare il loro significato e il motivo della loro presenza persistente nella tua memoria. Dovresti anche porti le domande giuste e cercare le luci che ti illuminano su questo problema.

Sagittario

Oggi la tua immaginazione sarà in pieno svolgimento. Potresti passare ore davanti al tuo computer a scrivere i tuoi ricordi o comporre un’opera al pianoforte o davanti a un cavalletto. Questo bisogno di creazione viene direttamente dal cuore e non dovresti lasciarlo addormentare, non importa quali siano i tuoi problemi. Fai quello che devi fare il più rapidamente possibile e poi rilascia i neuroni che sono in attesa di esprimersi.

Capricorno

Più parli con le persone, più successo avrai. Oggi tutte le persone intorno a te avranno una grande capacità di ascolto, quindi approfittane perché le tue parole avranno un pubblico molto ricettivo. L’amicizia sarà una fonte di gioia, quindi dovresti avvicinarti a tutte quelle persone che ti sono molto care. In generale, non importa cosa fai con loro, ciò che conta sono le persone con cui condividerai bei momenti.

Acquario

Questa potrebbe essere una giornata curiosa che inizia con te stesso. Molto probabilmente, incontrerai una persona, a te sconosciuta fino ad ora, che ti impressionerà. Se hai tempo, sarai molto interessato a parlare con lei e scambiare le tue opinioni sull’importanza e il posto delle credenze filosofiche e religiose nella tua vita. Questo scambio ti darà molta tranquillità e ti permetterà anche di rinnovare il tuo approccio alla vita in un modo ancora più positivo.

Pesci

Tutti i tuoi charms sono in piena attività. Se durante il giorno hai un ricevimento o qualsiasi tipo di evento sociale, sarà molto facile per te avere conversazioni molto interessanti con le persone. Il tuo senso dell’umorismo e il tuo temperamento caldo attireranno tutti a te. Inoltre, potresti incontrare una persona particolarmente attraente con cui potresti iniziare una relazione. Quindi, se sei single, dovresti approfittare dell’opportunità.