Oroscopo Paolo Fox 9 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi sarai in ottima forma. Un vero e proprio turbinio di parole. Se sembri affascinare il tuo pubblico con tutte le tue meravigliose storie, Ariete, non dovresti cogliere l’occasione per scivolare in uno o due pettegolezzi che hai sentito non sai dove. Hai cose migliori da fare e pensare, come prenderti cura del tuo partner, che potresti aver trascurato un po ‘ultimamente. Trascorrerete una notte tranquilla in previsione di un weekend romantico.

Toro

Nel complesso, Toro, avrai una giornata che finirà molto meglio di come è iniziata. Piccole discussioni e conversazioni banali al mattino dovrebbero essere seguite da discussioni entusiasmanti nel tardo pomeriggio, quando lo stress delle scadenze del fine settimana è finito. Pertanto, stasera vorrai cenare in buona compagnia per continuare a discutere di questioni che sono importanti per te. Sta a te trovare il partner ideale.

Gemelli

Dovresti sentirti di nuovo sicuro e fiducioso. Gemelli, che gioia proverai nel poter esprimere le tue emozioni, le tue idee e i tuoi pensieri più segreti oggi. Dimentica quell’atteggiamento negativo che ti ha causato tanti inconvenienti e che ha chiuso così tante porte. Cerca di guardare il lato positivo di ciò che stai facendo o di ciò che ti sta accadendo, andrai molto oltre rispetto a quando ti trovi al minimo ostacolo. Solo tu puoi decidere di essere felice.

Cancro

I Tumori di oggi non dovrebbero lasciare che i fallimenti degli altri li scoraggino. Questo può essere un segno che anche tu incontrerai ostacoli sul tuo cammino, ma non significa che dovresti arrenderti o perdere la speranza di raggiungere il tuo obiettivo. A volte è solo necessario rallentare o cambiare percorso per arrivare a Roma. Perché è risaputo che tutte le strade portano lì. Hai la volontà e la flemma per svolgere qualsiasi compito tu intraprenda.

Leone

Per tutta la giornata di oggi ci sarà elettricità nell’aria e ci si potrebbe anche aspettare piccoli malintesi. Leone, presta attenzione alle tue parole perché possono essere dolorose come quelle dei tuoi interlocutori. Ti risparmierai un sacco di sentimenti spiacevoli se per un secondo provi a metterti al posto degli altri. Non aver paura di perdere la fiducia che hai in te stesso e mostra un po ‘di compassione perché hai tutto in mano per vincere.

Vergine

Oggi gli eventi del giorno dovrebbero volgere a favore della Vergine. Nel tuo caso, dovresti avere fiducia in te stesso perché prenderai le decisioni giuste. Lascia che il tuo sole interiore splenda verso l’esterno e mostra agli altri tutto l’amore che hai da dare. Agisci con gli altri come vorresti che agissero con te, altrimenti non sarai in grado di guadagnare il loro rispetto. La tua forza viene da dentro. Tira fuori l’energia che ti farà muovere più velocemente e più lontano.

Bilancia

Durante il giorno, i Bilancia dovrebbero mostrare comprensione verso gli altri e rispettare la loro opinione senza necessariamente cercare di renderla uguale alla tua. Approfitta di questa giornata per fare quello che vuoi, non importa se sta andando al cinema, guardando uno spettacolo teatrale o un concerto di musica classica. Cerca di trovare persone che condividano i tuoi interessi. In caso contrario, non è necessario forzarli, sei abbastanza grande per fare le cose da solo.

Scorpione

Gli Scorpioni dovrebbero fidarsi del loro intuito piuttosto che della loro logica. La verità è che sarà molto più intelligente. Oggi sarà una giornata fantastica, perché avrete lo spirito al top e le idee chiare. Non devi aver paura di essere assalito dalla malinconia, quindi dovresti cogliere l’occasione per diffondere le tue buone vibrazioni. Ti verrà chiesto un consiglio, poiché il tuo carattere generoso ed emotivo sarà evidente. Se fai pagare 10 euro per i tuoi consigli su amore, figli, vita … Potresti diventare milionario.

Sagittario

Oggi il cuore del Sagittario oscilla tra due amori. Ma, nel tuo caso, ad un certo punto dovrai prendere una decisione. Se hai un sentimento di amicizia per una delle due persone, mantieni una relazione platonica con loro. Al contrario, se senti che potresti innamorarti dell’altro, hai due opzioni: fare il grande passo e saltare in piscina, o lasciare il gioco per le gambe. Per gli altri casi, dipende da te. Ad ogni modo, cerca di evitare di giocare con il fuoco, poiché potresti scottarti.

Capricorno

Niente e nessuno sfuggirà all’attenzione dei Capricorno oggi e la gente scoprirà che il sesto senso dei membri di questo segno è corretto fin dall’inizio. La tua mente è sottile come un rasoio e affilata, e le tue emozioni sono ipersensibilizzate. Avrai l’impressione di avere un radar emotivo interno che ti guida senza intoppi, che rileva come un detective dove stringi le scarpe e qual è la vera fonte del problema. Ecco perché, con pochissimo sforzo, farai molta strada. Ci sono giorni in cui la vita è più facile…

Acquario

Questo è un giorno in cui faresti bene a prenderti cura di te stesso e proteggerti dalle tue emozioni, che a volte sono capricciose. Assicurati, Acquario, di sentirti abbastanza forte prima di iniziare ad aiutare gli altri. Potresti essere più sensibile e suscettibile del solito. Non esitare a dire come ti senti, perché sarà difficile per te nascondere il tuo dispiacere. Questo stato un po ‘instabile dovrebbe scomparire rapidamente e l’orizzonte potrebbe schiarirsi.

Pesci

Come tutti i Pesci, sei una persona ipersensibile. E ancora durante il giorno avrai l’impressione che il tuo sistema nervoso sembri uno strumento perfettamente accordato. Tanto che la minima nota falsa potrebbe suscitare intense emozioni. Se qualcuno sta sbagliando intorno a te, rileverai immediatamente la sua angoscia. Potrebbe esserci una certa telepatia, poiché sentirai le tue emozioni e quelle degli altri allo stesso tempo.