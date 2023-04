Oroscopo Paolo Fox domani 10 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Anche se la causa è importante per il tuo cuore, oggi non è il giorno per spingere questo argomento. Al contrario, tira le redini e rilassati. Non dare molta importanza a nulla perché non hai l’energia per andare avanti e far valere le tue ragioni. Non finire con le uova sul viso. Ariete, hai urgente bisogno di allontanarti dalla tua vita amorosa. Troverai più facile vedere gli errori che hai commesso in passato.

Toro

Questo è un brutto giorno per difendere la tua posizione perché non hai l’energia per difendere i tuoi interessi. Sarai più a tuo agio in compagnia ed è tempo per te di prenderti cura della tua relazione nel modo giusto. Devi prenderti cura di te stesso e compensare i crescenti periodi di abbandono. Toro, l’amore è come un combattimento divino. Ti sentirai molto ispirato a comunicare il calore dei tuoi sentimenti al tuo partner. Se sei solo, dovresti aspettarti di avere alcuni incontri interessanti.

Gemelli

Le difficoltà possono sorgere oggi con partner stretti e amici. Senti quella vocina nella parte posteriore della tua testa e continua a camminare senza metterti nei guai. La tua energia e il tuo approccio combattivo ti permetteranno di risolvere alcuni problemi pratici. Otterrai grandi soddisfazioni lavorando. Sorprenderai coloro che ti circondano con la tua incoscienza nel raggiungere i tuoi obiettivi. Gemelli, devi rilassarti sia fisicamente che psicologicamente. Dovresti uscire per un po ‘con i tuoi amici per divertirti.

Cancro

Ultimamente hai lavorato intensamente e ora sei qui, con la mente e i nervi esausti. Una breve pausa sarebbe buona per te, quindi dovresti prenderti il tempo per pianificare una vacanza il prima possibile. Il vostro rapporto con i bambini e i giovani vi solleverà il morale. Cancro, un’ondata di passione sta arrivando animerà la tua vita amorosa e sarai come un pesce nell’acqua. Dovresti vivere nel momento senza preoccuparti del futuro. È meglio aspettare un paio di settimane.

Leone

Oggi le difficoltà con i partner romantici possono portare a confusione. Potresti finire per litigare per qualcosa che non ha senso. Tuttavia, Leone, l’amore è di suprema importanza ai tuoi occhi. Qualunque sia la tua situazione personale, ti sentirai positivamente ispirato ad avvicinarti ai tuoi ideali. Ma non dovresti gettare la spugna. È meglio ricordare di essere ragionevoli e non fare grandi acquisti. Faresti meglio a dare alle tue finanze una pausa per alcune settimane.

Vergine

Spesso, Vergine, dubiti del tuo successo personale, senti di avere dei difetti o sei desideroso di avere successo. Oggi avrai la forza di spostare le montagne senza spostare troppo la nave o essere coinvolto in grandi dibattiti. Oggi le controversie domestiche non ne valgono la pena. Qualcuno potrebbe pungolarti o cercare di entrare sotto la tua pelle, ma vale davvero la pena litigare? Non puoi essere un eroe ogni giorno.

Bilancia

Dovresti concederti una pausa se non hai l’energia per attenerti alla tua lista di cose da fare. Puoi iniziare con ambizione e grandi aspettative, ma presto perderai forza. Dovresti darti il permesso di farlo. Essere calmi sarebbe la tua migliore risorsa per superare questi stati d’animo. Bilancia, i tuoi dubbi sul piano dell’amore ti stanno rendendo nervoso. Sarebbe una buona idea riconoscerlo per evitare disaccordi o rifiutarsi di esplorare nuove possibilità. Hai i tuoi limiti.

Scorpione

In amore, puoi essere un po ‘possessivo oggi e il tuo partner non sarà necessariamente disposto a sopportare la tua gelosia. Devi essere sottilmente congratulato e mostrare un sentimento vero e autentico. Naturalmente, può verificarsi una discussione necessaria tra te e il tuo partner. Scorpione, dovresti aprire il tuo cuore e la tua paura si trasformerà in eccitazione. Non essere così severo con te stesso, dovresti spingerti oltre i limiti. Dovresti andare avanti, ma senza mettere giù il piede nel momento sbagliato.

Sagittario

Oggi potresti sentirti dubbioso o scoraggiato da qualcosa. Il problema è che questo è solo uno di quei giorni in cui è difficile accendere i motori e andare avanti. Non preoccuparti. Dovresti fare una pausa. Sagittario, se hai una relazione a distanza che inizia a pesare su di te, sarai più che disposto a salire sul primo treno o aereo che trovi per incontrare la tua dolce metà. Vuoi vederlo così tanto e toccarlo così tanto che nulla può fermarti.

Capricorno

Oggi potresti dover affrontare spiacevolmente le conseguenze di azioni passate che speravi semplicemente scomparissero e svanissero mentre il sole tramontava. Dovresti sfruttare al massimo il presente per espandere la tua relazione. Non dovresti esitare a seguire il programma del tuo partner o lasciarti guidare dai tuoi amici, ora più che mai hai bisogno di uscire dalla routine quotidiana. Alla fine della giornata, la natura ti porterà meditazione e calma. Capricorno, è tempo per te di coltivare il tuo giardino interiore.

Acquario

Oggi non sarai felice se litighi o litighi con un amico o un partner. Ci vuole molto per perdere la calma, ma quando ne hai avuto abbastanza, potresti entrare nel tipo di rabbia per cui sei ben noto. È molto meglio farsi da parte e conservare le proprie energie e affrontare questa persona un altro giorno quando si ha davvero l’energia giusta per farlo. Acquario, dovresti essere aperto al compromesso.

Pesci

Sei una persona premurosa e affidabile che aiuterà gli altri ogni volta che puoi ed è quello che farai oggi. Cercherai di lasciare andare ciò che non è più rilevante nella tua vita. Dovresti continuare con l’entusiasmo di ieri, ci sono cose positive all’orizzonte. Questo è il giorno ideale per esprimere i tuoi sentimenti e donarti con tutto il cuore. Dovresti ammettere ciò di cui hai bisogno e liberarti della tua armatura protettiva. Pesci, se stai andando nella giusta direzione, puoi porre la prima pietra angolare del tuo obiettivo.