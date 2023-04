Oroscopo Paolo Fox domani 10 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Questo è il periodo migliore dell’anno a livello economico, quindi cogli l’occasione per affrontare le spese più importanti. Prova a salvare un residuo per date future. Oggi avrai l’opportunità di trascorrere un piacevole momento con persone del tuo campo di lavoro, ma al di fuori di esso. Magari intorno a una birra. Goditi il ​​momento e non avere fretta. È molto probabile che oggi dovrai affrontare un grave incidente che non ti riguarderà direttamente, ma richiederà il tuo aiuto. Non pensarci due volte per dare una mano.

Vergine

Le tentazioni bussano alla tua porta sotto forma di avventure con una persona da cui sei molto attratto. Se sei già impegnato, resisti alla tentazione, perché la relazione non ne varrà la pena. Presta molta attenzione allo stato della tua auto o della tua moto, perché può darti uno spavento quando meno te lo aspetti. Da quanto tempo non frequenti l’officina? Fallo il prima possibile. Una decisione che il tuo partner ha preso unilateralmente sarà motivo di un forte litigio tra voi due. Assicurati che le cose non raggiungano estremi di cui entrambi potete pentirvi.

Bilancia

In questi giorni ci sono sfide importanti, ma tutte allo stesso tempo. Cerca di stabilire un piano di lavoro adeguato, in modo da poterli affrontare tutti in modo efficace. Gli sforzi per migliorare la tua salute e le tue abitudini quotidiane iniziano a dare i loro frutti, ma hai ancora molta strada da fare. È importante non allentare la disciplina. Devi difendere soprattutto la libertà di ciascuno di esprimersi liberamente, anche se le opinioni non coincidono con il tuo modo di pensare. Possibile disagio alla schiena.

Scorpione

Non investire in nuovi business al momento, preoccupati di rendere solidi quelli che stai già sviluppando. Attenzione alle punture o ai morsi di animali. A volte esageri nel tuo desiderio di ottenere il massimo da tutto e questo può causare qualche altro problema. Cerca di essere un po’ più razionale o ti prenderanno per un avaro. L’educazione dei vostri figli sarà una delle vostre principali preoccupazioni in questi giorni. Cerca di agire con molta prudenza, ma non cedere alle tue posizioni tradizionali.