Oroscopo Paolo Fox domani 10 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Fermezza e determinazione saranno oggi le chiavi per porre fine a una situazione conflittuale con una persona chiave nei tuoi progetti. Non puoi lasciare che mangino il tuo toast. Più tempo impieghi per affrontare un problema di comunicazione con un membro della tua famiglia più stretta, più difficile sarà in seguito ripristinare il buon rapporto che avevi. Ora stai iniziando a scoprire i difetti del tuo partner, che fino ad ora avevi idealizzato. Non preoccuparti troppo, fa parte del normale processo relazionale.

Toro

Non dovresti reprimere l’espressione di te stesso in una situazione in cui sei in gioco a livello personale e sentimentale. Devi esprimerti come sei in tutte le tue sfaccettature. Se alzi un po’ la testa, riuscirai a vedere un po’ oltre i tanti piccoli problemi che ti affliggono e contemplerai un futuro molto solido. Il tuo partner ti aiuterà molto. Per tutta la giornata affronterete un incidente che riguarderà anche la vostra famiglia. Se vuoi risolvere il problema in modo soddisfacente, usa il dialogo.

Gemelli

Non essere così impulsivo, controlla i tuoi nervi e tutto andrà bene. Per qualche motivo sei stato scelto come portavoce in una questione relativa a un problema nel quartiere di cui sei vittima. Le persone nel tuo campo professionale stanno preparando un’importante iniziativa senza contare su di te. È fondamentale non restare fuori dal progetto, cercare di avvicinarsi con discrezione. La salute entra dalla bocca, quindi devi curare al massimo la tua alimentazione affinché il tuo corpo possa seguirti nel ritmo frenetico in cui ti ha messo la tua attività professionale.

Cancro

Una visita inaspettata ti farà cambiare tutti i tuoi piani per la prima parte della giornata, ma lo farai moltissimo. Quando te ne vai, i tuoi genitori sono già tornati. Tienilo a mente, perché per quanto pensi di essere superiore in alcuni aspetti, ti superano di gran lunga nell’esperienza di vita. Se hai lamentele riguardo al lavoro che svolgi, pensaci due volte prima di rivolgerti ai tuoi superiori. Dovresti pensare molto a come presentare le tue richieste. Nel pomeriggio, fai attenzione se pratichi qualsiasi sport, potresti farti male.