Oroscopo Paolo Fox domani 10 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Oggi avrai una giornata di qualche indecisione, oscillando tra due percorsi o due possibilità che vorresti fare, e alla fine sceglierai il più comodo tra loro, quello che implica più piacere e meno fatica. Ti sveglierai con molti progetti e cose che vorresti fare, ma alla fine avrai una giornata molto più tranquilla.

Capricorno

Potresti non avere la giornata felice o piacevole che avresti voluto oggi perché sarai sopraffatto da problemi di lavoro o finanziari che potrebbero rendere la tua giornata un po’ amara. Sono questioni che potrai risolvere, senza problemi, nei prossimi giorni, ma che ora potrebbero tenerti sopraffatto, anche se lo nascondi.

Acquario

L’uomo propone e Dio dispone, e praticamente oggi tutti i piani ei progetti che avevi per la giornata stanno per crollare. All’inizio sarai molto arrabbiato, ma in seguito ti renderai conto che potrebbe essere stato meglio così. Oggi sarà una giornata di sorprese, ma presto vedrai che non sono state così male come pensavi.

Pesci

Oggi ti aspetta una giornata felice in campo sentimentale, o almeno sarà vicino alla persona che ami di più. Ma sarà anche una felicità che sarà più nel mondo dei tuoi sogni che nella realtà concreta. In ogni caso, oggi sentirai questa giornata piacevole e felice, oggi ti sentirai un re e non importa se lo sei o no.