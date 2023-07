Oroscopo Paolo Fox domani 10 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Oggi puoi trascorrere una giornata davvero felice e in cui tutto si svolgerà secondo i tuoi desideri più intimi. Goditi comunque la giornata, ma non cercare di organizzare la vita degli altri perché alla fine tutto potrebbe finire male e vederti coinvolto in una violenta lite familiare o di coppia, verso la fine della giornata. Sii felice, ma fai i tuoi affari.

Vergine

Se mantieni al sicuro il lato più conflittuale della tua personalità, oggi potresti goderti una giornata molto felice con le persone che ami di più. Non è qualcosa di frequente in te perché la vita ti dà sempre lavori e responsabilità che ti impediscono di goderti il ​​meglio, ma spero che oggi sarai in grado di farlo.

Bilancia

Oggi avrai una giornata di grande attività, sia fisica che mentale, o entrambe, ma facendo le cose che ti piacciono e di cui sei entusiasta, non sottoposto a un lavoro noioso che non hai altra scelta che fare. Può anche essere una giornata ispirata o propizia per fare brevi gite ed escursioni o entrare in contatto con la natura.

Scorpione

Un aspetto favorevole di Saturno ti avverte che se vuoi essere felice e che le cose vadano come vuoi tu, non puoi fare quello che vuoi, ma devi avere le persone che ami di più. Anche se hai un carattere molto forte, non puoi trattarli come se fossi un soldato che dà loro ordini in caserma.