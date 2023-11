Oroscopo Paolo Fox domani 10 novembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Questo articolo in breve Leone

La fortuna oggi ti aiuta nel campo dell’amore, ma non verrà a trovarti se rimani a casa. Se cerchi anche la minima opportunità, otterrai ciò che desideri. Stai molto attento con gli scambi di informazioni, potresti essere danneggiato. Abbi cura di te, altrimenti gli eccessi nel cibo e nelle bevande finiranno per costarti una bolletta molto salata. La voglia di divertirti supererà tutti gli ostacoli, ma cerca di non tralasciare nessuno dei tuoi obblighi principali. Un errore può costarti caro.

Si entra in una fase più tranquilla e i nervi dei giorni passati vengono lasciati alle spalle. Avrai l’opportunità di dedicarlo alla riflessione e allo studio, fanne buon uso. Non aspettarti che tutti i tuoi desideri vengano soddisfatti immediatamente, non importa quanto hai fatto da parte tua. Tutte le cose hanno bisogno di un tempo per maturare. Non esagerare con le dosi dei farmaci, se provi a prendere una scorciatoia alla fine otterrai il contrario. Sul lavoro emergono nuovi avversari che ti faranno sfidare te stesso.

Diventa ogni giorno più difficile per te conciliare i tuoi obblighi professionali con quelli acquisiti in un club o in un’associazione. Potrebbe essere necessario cambiare qualcosa. Le amicizie strette recentemente sono confermate e consolidate. È molto conveniente per te continuare con l’esercizio fisico, anche se il lavoro ti rende difficile. Gli intoppi in campo sentimentale non ti impediranno di ottenere ciò che desideri, anche se è possibile che i tuoi piani subiscano notevoli ritardi.





Nonostante i dubbi iniziali, esci e cerca ciò che desideri, perché in questo giorno avrai molte opportunità. Vedrai i frutti delle tue iniziative prima di quanto pensi. Cambiamenti fluttuanti nella tua situazione finanziaria, quando pensi che tutto stia andando alla grande, sorgeranno dei problemi. E quando pensi che ti stanno soffocando, ti mollano. Evita le speculazioni, soprattutto quelle provenienti da persone di cui non ti puoi fidare. È meglio giocare solo con le carte che conosci.