Oroscopo Paolo Fox domani 11 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La vendetta non è la via. Tieni presente ciò che hai sofferto e chi è responsabile, ma volta pagina il prima possibile o prolungherai la sofferenza per molto tempo. Il fatto che tu non sia d’accordo con tutti i precetti che i tuoi amici difendono non significa che lo saranno meno. A volte, nella differenza c’è la complementarità. Ora capisci come si sentono le star del cinema. Tutti ti tengono d’occhio per i tuoi ultimi successi e tu sei al centro dell’attenzione ovunque tu vada. Non durerà a lungo. Prendi cene leggere, riposerai meglio.

Vergine

Ultimamente si ricorre troppo alla carta di credito per riprendersi dalle crisi. Se continui così, alla fine i soldi andranno ad aggiungersi alla lista dei problemi che hai già adesso. D’altra parte, per te è più difficile del solito rimanere concentrato sulle cose che fai. È un problema temporaneo derivato da preoccupazioni eccessive. Le lancette dell’orologio sono inesorabili e il tuo tempo sta per scadere. Devi recuperare quello che hai perso in campo sentimentale e devi farlo in fretta, o la perdita sarà per sempre.

Bilancia

Buone notizie vi aspettano in campo economico. Il reddito proverrà dai risultati favorevoli di investimenti rischiosi. Adesso conviene cambiare strategia finanziaria. Oggi incontrerai un’amica che non vedi da molto tempo e ti renderai conto che con lei non hai più niente in comune se non i bei ricordi della tua giovinezza. Hai un’influenza importante sulle persone intorno a te e questo ti dà una responsabilità speciale. Gran parte delle azioni degli altri dipenderà da ciò che fai o dici.

Scorpione

Devi prestare un po’ più di attenzione alle esigenze del tuo partner. Anche se il lavoro non ti lascia molto spazio, devi impegnarti per dedicargli più tempo. Se ti trovi di fronte a una decisione complicata in cui la tua coscienza e i tuoi interessi economici si scontrano, ascolta la prima. Ci saranno più opportunità per guadagnare denaro. Ci sono tanti modi per dire le cose e tu scegli sempre il più diretto. Cerca di rimanere così, anche se nelle questioni familiari potresti usare un po’ di mano sinistra.