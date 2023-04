Oroscopo Paolo Fox domani 11 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Finisce un periodo segnato dai cambiamenti e tutto ricomincia a stabilizzarsi. Avrai tempo per mettere radici e progettare la tua vita come hai sempre desiderato. Non riesci a superare la tua tendenza a girare intorno al cespuglio, anche su questioni che sai essere importanti. Concentrati e vai al concreto, gli altri ti capiranno meglio. Non stai attraversando la tua migliore condizione fisica. È un ciclo che devi superare con un po’ di pazienza e molto sforzo in più.

Capricorno

Hai una grande capacità di intravedere il futuro, di prevedere lo sviluppo degli eventi. Devi sfruttare al meglio questa capacità per anticipare i tuoi concorrenti. Ma non puoi giudicare e condannare una persona solo dalle apparenze. Potresti commettere un’ingiustizia e perdere anche l’opportunità di incontrare persone molto interessanti. Stai attraversando un momento della tua vita in cui hai una moltitudine di scelte da fare e questo ti sta esaurendo. L’importante è che tu abbia le idee chiare su ciò che vuoi veramente.

Acquario

Hai pochissimo tempo per sviluppare la rivoluzione che intendi realizzare nel tuo lavoro. La fiducia che tutti hanno in te ha un limite di tempo. Dovresti ottenere risultati presto. Una persona confesserà i suoi sentimenti nei tuoi confronti oggi e rimarrai piacevolmente sorpreso. Se siete già fidanzati e non ricambiate il suo amore, siate lucidi e non date inutili speranze. Fuggite dai paragoni, perché, come si suol dire, sono odiosi. Due cose non possono mai essere confrontate a parità di condizioni, perché subiscono circostanze diverse.

Pesci

Se vuoi entrare nel vivo delle cose, dovrai fare a meno dell’aneddotica, anche se a volte questo è ciò che attira maggiormente la tua attenzione.Mettere piede in situazioni delicate è la tua specialità e oggi è un giorno molto appropriato per te da fare nuovamente. Sii più attento del solito a quello che dici e fai. Dai un’occhiata alla composizione del cibo che mangi, perché, soprattutto se sei allergico a qualcosa, oggi puoi spaventarti e finire anche in ospedale. Inoltre, sarai incline al dolore alle gambe.