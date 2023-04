Oroscopo Paolo Fox domani 11 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Devi dedicare un po’ più di budget al tempo libero. Organizza qualche uscita, anche nel fine settimana, per uscire dalla routine. Sarai in grado di rinfrescarti mentalmente e fisicamente. La pressione a cui siete sottoposti voi e il vostro ambiente familiare è ogni giorno più forte. Dovete rimanere uniti di fronte alle avversità, la divisione sarebbe per voi l’inizio della fine. I problemi intestinali infestano soprattutto il segno in questi giorni. Abbi molta cura di ciò che mangi, e soprattutto dell’igiene alimentare. Fortuna nel gioco d’azzardo.

Toro

A volte rimanere fedeli ai principi è il percorso più difficile e costoso, ma a lungo andare significa il miglior investimento per costruire una solida personalità. È giunto il momento di affrontare un impegno per il quale sei più preparato di quanto pensi. Se è davvero quello che vuoi, non preoccuparti, perché saprai come affrontarlo. Se vuoi risolvere una volta per tutte i problemi che hai nel tuo campo di lavoro, dovresti tirare per l’elevazione e andare da chi ha più capacità decisionale.

Gemelli

Cambiare la decorazione della tua casa è un lavoro che può essere molto gratificante, ma tieni presente che sarà anche molto laborioso, quindi assicurati di avere abbastanza forza. Le cose non sono mai semplici, ma complesse, quindi non puoi affrontarle o giudicarle tutte allo stesso modo e con gli stessi metodi. Ciò che ha funzionato per te ieri potrebbe fallire oggi. Metti i piedi per terra e abbandona i sogni di fantascienza in cui ti sei ambientato. La realtà è testarda, e se non lo fai adesso, lo farà presto per te, e all’improvviso.

Cancro

Non aspettarti che gli altri facciano cose che ti corrispondono, solo perché ci sono persone disposte a farlo. Non dovresti dare la sensazione di approfittare delle circostanze. Partecipare a una comunità, lavorare per una causa comune sono buone medicine per il tuo spirito solitario. È bene che ti impegni per una causa che ritieni giusta. La vostra relazione di coppia ha un’ottima base: un misto di amore e rispetto che supera tutte le difficoltà. Ma cerca di prenderti cura di quel mix aggiungendo passione ogni giorno.