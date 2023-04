Oroscopo Paolo Fox domani 11 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Questo è il giorno migliore dell’anno per pensare alla direzione che la tua vita ha preso. La tua visione a lungo termine sta diventando più chiara e hai una prospettiva migliore su come superare le afflizioni. Controlli meglio le tue emozioni e migliorerai i tuoi livelli di energia. Ariete, sei prigioniero di sentimenti possessivi. Dovresti stare attento che questo non influisca sul tuo partner. Oggi sarete semplicemente troppo sensibili. Dovresti cercare di avere una certa prospettiva.

Toro

Questa è una buona giornata, molto promettente per parlare con gli altri. Riceverai sorprese, una dopo l’altra. Lo sforzo che hai fatto, sia al lavoro, a casa o nella tua vita amorosa pagherà. Dovresti continuare a credere in te stesso. Questo è un momento perfetto per pensare ai viaggi che potresti fare quest’anno per arricchire la tua vita. Toro, sarai più informale e rilassato, il che sarà assolutamente ideale per ammorbidire un conflitto.

Gemelli

Ci sono alcuni cambiamenti e trasformazioni all’orizzonte, che saranno buoni per te. Non importa quale parte della vita guardi, le cose si muovono, si evolvono, si trasformano… Dovresti pensare che nulla dura per sempre. Questo è il momento perfetto per pensare a come organizzare le questioni relative ai tuoi soldi. Gemelli, la gentilezza e la comprensione di cui sei capace ti permetteranno di superare un malinteso con il tuo partner. Analizza le cose in profondità e avrai le risposte che stai cercando.

Cancro

Preferisci il semplice al complicato. Il viaggio di oggi vi riempirà di gioia e vi offrirà anche alcune opportunità interessanti soprattutto nel vostro lavoro. I tuoi dubbi svaniranno e la tua fiducia tornerà. Volterete pagina in questo momento difficile. Cancro, sei nel giorno ideale per pensare a come puoi migliorare le tue relazioni più strette. Dopo tutto, c’è sempre spazio per migliorare. Ora è il momento di rafforzare la vicinanza della tua relazione.

Leone

Perfezionerai il tuo metodo per distrarre i tuoi cari in modo che non si rendano conto che stai preparando un premio per loro. Nel bene e nel male, cercherai di ingannarli, il che, da solo, è abbastanza divertente per te. Leone, la tua evidente sensibilità ti spinge nella direzione di altre persone di indole simile. Non ascoltare tutte le opinioni delle persone intorno a te. È meglio andare dal medico ed evitare cattivi consigli.

Vergine

Oggi le stelle ti spingono a pensare più attentamente all’equilibrio che hai nella tua vita tra lavoro e tempo libero. Creerai contatti entusiasmanti che ti apriranno le porte. Stanno arrivando amicizie fiorenti molto positive. Vergine, la tua profonda conoscenza ti aiuterà a prendere una decisione. Non si può tornare indietro. È giunto il momento per voi di cambiare alcune parti della vostra vita privata o professionale. Non aver paura di imbarcarti in una nuova avventura perché la fortuna ti sta sorridendo in questo momento.

Bilancia

Conflitti? No grazie, preferisci che regni la pace. Nessuna reazione di panico intorno a te. Tutto è calmo. Se i tuoi amici o familiari te lo chiedono, assumerai anche il ruolo di moderatore. Bilancia, sembri essere calmo e la tua compostezza si diffonderà agli altri. Pensare troppo alla tua vita amorosa può farti perdere le cose migliori. Non dovresti porti così tante domande perché quei dubbi inutili stanno mettendo ostacoli a qualcosa che deve sorgere naturalmente. La semplicità è ciò di cui hai bisogno.

Scorpione

Gli esseri umani sono creature gregarie. Abbiamo bisogno di vedere gli altri ed essere visti. Abbiamo anche bisogno di parlarci. Oggi, Scorpione, hai l’occasione perfetta per pensare al tuo modo di comunicare con gli altri e se è il più appropriato. Dovresti controllare la gelosia che provi per i tuoi cari. Le stelle ti daranno l’opportunità di modificare il tuo comportamento. Dovresti chiedere al tuo partner cosa ne pensa.

Sagittario

Le persone sovraeccitate intorno a te ti fanno perdere la testa. Dovresti cercare un posto remoto dove lavorare. Il tuo corpo ha bisogno di rilassarsi e ti sentirai meglio. Se inizi a sbarazzarti dei pensieri negativi che ti hanno tormentato, puoi ricominciare da capo. Un Sagittario ti condurrà a piaceri immensi e sarà difficile essere sensibili. Questo è il momento in cui i momenti emozionanti e le relazioni esistenti diventano più intensi.

Capricorno

Questo è uno dei giorni migliori dell’anno per guardarsi allo specchio e chiedersi cosa si può fare per migliorare l’immagine che si offre al mondo. Questa è senza dubbio la fine di un periodo critico. Le situazioni dolorose svaniranno, lasciando il posto a situazioni molto più positive. La fiducia farà il suo grande ritorno. Capricorno, durante il giorno dovrai affrontare circostanze molto promettenti.

Acquario

Qualcuno vicino a te ti aiuterà a consolidare i progressi che hai fatto. Un viaggio o una piccola vacanza che hai rimandato sta iniziando a prendere forma. Senza esitazione, ti imbarcherai in un progetto ambizioso. Acquario, non dovresti tirarti indietro di fronte alle difficoltà perché potresti pentirtene. Questo è il giorno perfetto per un momento tranquillo se riesci a trovare l’opportunità di concederti questo piacere. La meditazione, lo yoga, una passeggiata o stare da soli ti daranno l’opportunità di connetterti alla terra e risolvere alcune priorità.

Pesci

Lo stress e le piccole preoccupazioni possono rovinare la giornata. Imparare a mettere questi piccoli fastidi in prospettiva dovrebbe rimanere la tua massima priorità. Non dimenticare di alzarti quando puoi e sfruttare le tue qualità nascoste. Un’atmosfera spensierata colorerà la tua vita amorosa con una nuvola di ottimismo. È il momento ideale per godersi la vita al massimo. Pesci, ti renderai conto che la speranza è un’importante forza trainante nella tua vita quando è accompagnata dalla perseveranza.