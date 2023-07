Oroscopo Paolo Fox domani 11 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Cambiamento favorevole inaspettato, problemi sfuggenti in relazione al lavoro, vittoria sui concorrenti o su rivali e nemici che hanno cercato di attaccarti da dietro. La settimana inizia molto bene per te, anche se non per un colpo di fortuna, ma per una lotta tenace, coraggiosa e molto intelligente.

Toro

Anche se da qualche settimana hai con te il magnifico pianeta Giove e ti porterà molta fortuna e opportunità, tuttavia, se vuoi che le cose vadano bene per te oggi, non dovresti significare troppo per te stesso. Oggi avrai più fortuna se cerchi di stare sullo sfondo. E lascia che gli altri si schiantino.

Gemelli

Non essere impaziente e non lasciarti trasportare dai tuoi nervi, Mercurio, il tuo pianeta dominante, formerà un contatto molto teso con Plutone e potrebbe attivare il lato più autodistruttivo della tua personalità. Passerai da momenti di grande gioia, illusione e ottimismo, ad altri in cui sentirai molta più tensione e irrequietezza, quasi senza motivo.

Cancro

I pianeti oggi saranno un po’ confusi e di conseguenza cambieranno un po’ il tuo delicato mondo emotivo, quindi non dovrebbe sorprenderti che dopo momenti di recessione, dove vedrai tutto nero senza motivo, gioia ritorna improvvisamente alla tua anima e senti una grande pace e benessere dentro la tua anima.