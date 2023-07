Oroscopo Paolo Fox domani 11 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Alcuni lunedì non sono così buoni. Ma questo è un lunedì meraviglioso. Gli piace frequentare partner e amici. Tutti sono generosi e gentili, il che significa che le persone sono felici di poter interagire di persona. Oggi dovrai accelerare i tuoi progetti per assicurarti che siano finiti. Il tuo solito entusiasmo febbrile potrebbe farti spingere troppo forte fisicamente. Cambierai il tuo approccio per capire il tuo partner. Qualunque cosa tu faccia, non saltare. Rischiate di non avere abbastanza tatto, nonostante i vostri migliori sforzi, e di sabotare i vostri successi.

Toro

Oggi otterrai molto perché i tuoi colleghi saranno di supporto e amichevoli. Sono disposti ad aiutare. Inoltre, potrebbero avere buone idee su come migliorare le cose. Sarebbe una buona idea mettere da parte un momento in cui non pensi a cosa c’è sul tavolo. Sei oberato di lavoro. Devi dimostrare i tuoi poteri di seduzione più del solito. Non è il momento di prendere decisioni serie. Sfrutta al massimo il presente.

Gemelli

Questo è il giorno perfetto per giocare con entusiasmo perché preferirai divertirti e divertirti piuttosto che lavorare o studiare. Goditi le attività sociali con i bambini, come partecipare a eventi artistici e sportivi. Tuttavia, sei in pericolo di fare troppe cose allo stesso tempo e ti sentirai sopraffatto. Il tuo fervore amorevole fa prevalere la passione nella tua sfera emotiva. Incuria e leggerezza sono all’ordine del giorno. Vivi la vita al massimo, senza aspettare di essere raccontata.

Cancro

Questa può essere una bella giornata e ti senti benissimo. In particolare, potrete godervi l’ambiente circostante, i fiori, la natura, il cibo … È giunto il momento per te di cambiare il tuo stile di vita sedentario e fare regolarmente uno sport dolce. Diventa più coinvolto nel lavoro se vuoi avere più influenza sulle cose. Esprimiti con un linguaggio semplice, ma fallo con calma. Hai più potere nelle tue mani di quanto supponevi. Devi combattere i pensieri fatalistici che provengono dal tuo passato, ma non hanno alcuna rilevanza per la tua attuale vita amorosa.

Leone

L’influenza di Marte ti sta spingendo nella giusta direzione nelle attività legate al lavoro. Una conversazione con qualcuno in una posizione di autorità potrebbe portarti denaro. Le persone saranno aperte ai tuoi suggerimenti e viceversa. Oggi avrai un’ottima intuizione. Potrebbe anche essere necessario fare diversi viaggi, che si collegheranno tra loro e saranno molto utili. Darai tutto per raggiungere il livello successivo nella tua vita amorosa. Ora è il momento di cambiare alcune abitudini obsolete perché hai molta motivazione.

Vergine

Oggi tutte le tue relazioni con amici e membri di gruppi e organizzazioni saranno ottimistiche e positive, in gran parte perché tutti sono di buon umore. Le persone sono felici di vedersi o di essere in contatto. È un buon giorno per raggiungere un consenso o per discutere gli obiettivi futuri. Non sarai molto preciso e sarai piuttosto confuso nel modo in cui fai le cose al lavoro. Cerca le tue argomentazioni. Tuttavia, sarai più ricettivo al tuo partner. È più facile per te metterti nei loro panni. È tempo di ascoltare con tutto il cuore.

Bilancia

Oggi ti senti avventuroso e desideroso di fare qualcosa di diverso e nuovo. Idealmente, viaggeresti se potessi. Avrai una grande fiducia in te stesso e sarai molto positivo in generale. Potresti vedere la fine di una preoccupazione al lavoro, che ti stava minando da qualche tempo. Inoltre, sarai completamente concentrato sulla soddisfazione del tuo partner. È il tuo giorno fortunato. La tua più grande soddisfazione deriva dal donarti agli altri e dall’effetto magico che produce.

Scorpione

Oggi continuerai a vedere tutto come una sfida. Potresti chiederti se pensi davvero che sia bello guardare le cose in questo modo. La tua energia è preziosa, non sprecarla per nulla al mondo, conservala per le cose che contano. Penserà che hai ancora paura di perdere la tua identità se sei più socievole. Non rimanere isolato, circondati di persone. I tuoi impulsi provengono dai tuoi bisogni più elementari, quindi non trattenerli. I cambiamenti avverranno con il tuo partner, la passione entrerà nella tua vita.

Sagittario

Oggi sarete immersi in una piacevole atmosfera di gentilezza e buona volontà. Non sarà difficile trovare colleghi per lavorare o per giocare, ma nulla garantirà che questo tipo di rapporto durerà. Impara ad usare questa energia con buoni risultati senza aspettarti miracoli. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. Stai diventando una persona più dolce e più in linea con le aspettative del tuo partner. Questo è il giorno perfetto per parlare apertamente di te stesso. Saprai come affrontare le cose senza forzare nulla.

Capricorno

Oggi le persone ti vedono come qualcuno di positivo, sano e disponibile. E, in effetti, raggiungerai chiunque se puoi aiutare. Se devi lavorare, avrai difficoltà a mantenere la concentrazione. La confusione nella relazione ti infastidisce e ti rende meno efficace. Rimanere in silenzio sembrerebbe essere una soluzione. Ma non aspettarti che il tuo partner capisca questo tipo di comportamento. Rompi il ghiaccio e spazza via quei tabù. Non ha senso imbronciarsi, il messaggio non arriverà in quel modo. Trovane un altro.

Acquario

Devi allontanarti dalla routine quotidiana e dovresti farlo prima di impantanarti completamente. Un senso di benessere interiore ti permette di avere molte idee in prospettiva e l’atmosfera calma ti dà forza. Non ha senso chiederti di essere serio. Hai un solo desiderio, sfruttare al meglio le cose migliori della tua vita. Oggi sarà un giorno eccezionalmente buono per la comunicazione, ora è il momento di cercare la completa privacy, di essere in grado di parlare apertamente delle tue aspettative e seppellire l’ascia di guerra.

Pesci

La ricchezza e le risorse di qualcun altro potrebbero indirettamente avvantaggiare te o un membro della famiglia. Questo è un buon giorno per trattare con le banche, soprattutto se si tratta di un prestito ipotecario o qualcosa relativo ai miglioramenti della casa. Meno fretta e più riflessione ti permetteranno di sfruttare al meglio questa giornata. L’enfasi è sull’amicizia e senti il bisogno di conversazione e vicinanza. Quindi parla ed esprimi i tuoi sentimenti.