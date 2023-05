Oroscopo Paolo Fox domani 11 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Grazie all’influsso di Urano, stai vivendo un momento di grande ispirazione e il tuo intuito è più sveglio che mai, il che, unito al momento fortunato che stai attraversando, può portarti a raggiungere grandi traguardi, anche se in modi diversi da come tutti te lo dicono, dovresti prendere. I successi inaspettati arriveranno da te.

Vergine

Nonostante quanto tu sia sempre dettagliato e perfezionista oggi, non ti varrà molto perché Urano regna sul destino di tutti noi e non importa quanto pianifichi le cose, alla fine tutto andrà all’inferno e le circostanze ti porteranno verso altri percorsi diversi. Ma non pentirti, con il cambio vincerai.

Bilancia

Ti aspetta una giornata molto nervosa con tante sorprese, soprattutto sul lavoro, una giornata che ti farà temere che tutto vada a rotoli. Ma siamo in un momento di sorprese e alla fine avrai un grande sollievo. Se potessi applicarvi un motto per oggi, questo sarebbe quello che dice “Dio scrive dritto, ma con righe storte.

Scorpione

L’influenza dominante di Urano sarà molto positiva per te perché ti incoraggerà a fare ciò che vuoi veramente senza essere angosciato da ciò che gli altri potrebbero dire o pensare di te. Con o senza ragione, oggi ti sentirai molto più indipendente e allo stesso tempo agirai in modo più irrazionale, anche se non la vedrai così.