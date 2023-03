Oroscopo Paolo Fox domani 11 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Questo è il momento per voi di essere persistenti e rimanere saldi di fronte agli ostacoli. In ambito professionale occuperai un ruolo di primo piano e saprai come guadagnarti il rispetto dei tuoi colleghi. Il lavoro extra che fai sarà ben pagato.

Toro

Sarà importante che tu combatta per ciò che consideri giusto e che difendi le tue convinzioni con le unghie e con i denti. Sia che stiate litigando, attraversando un conflitto legale o discutendo una questione importante, rimanete fermi nelle vostre convinzioni. Seguite l’esempio delle persone sagge.

Gemelli

I sentimenti, il partner e il sesso marceranno su binari. Farai del tuo meglio per soddisfare chi ti circonda con dimostrazioni di affetto e doni. Inoltre, avrai un sesto senso per rilevare chi ti si avvicina solo per comodità e chi ti ama davvero.

Cancro

È giunto il momento di affermarsi per ottenere il rispetto degli altri. Abbiate il coraggio di tagliare le relazioni che vi limitano e non vi permettono di crescere. Sempre più persone si avvicineranno a te per chiedere il tuo consiglio. Le nuove amicizie hanno le migliori prognosi.

Leone

A volte ti sentirai sotto pressione per questioni economiche e lavorative e devi coltivare la pazienza. Sarà importante prendersi cura delle cattive posture perché tenderai ad accumulare tensioni nella schiena. Fai alcuni esercizi di stretching per allineare i tuoi centri energetici.

Vergine

Devi imparare ad essere meno freddo perché altrimenti chi ti ama si allontanerà da te. Se ti togli il pettorale, noterai che le tue relazioni migliorano. Dedica tempo ai tuoi figli e al divertimento, non lasciare lavorare e assorbi tutta la tua attenzione.

Bilancia

La tua vita emotiva si stabilizzerà e cercherai sicurezza in tutte le aree, soprattutto economicamente. Gli investimenti per migliorare la qualità della vita, l’acquisto o l’affitto di una proprietà porteranno tranquillità per te e la tua famiglia.

Scorpione

Ricorda il motto “vivi e lascia vivere” e non entrare in conflitti inutili con altre persone. Il dialogo calmo sarà la migliore via d’uscita. Pratica la meditazione e le visualizzazioni perché tutto ciò che proietti nella tua mente ti sarà dato nel tempo.

Sagittario

Il piano economico sarà prospero e avrai buone idee per scalare posizioni nel tuo lavoro. Tieni un conto dettagliato delle entrate e delle spese perché la buona amministrazione è la base della ricchezza. Le possibilità di progresso saranno tangibili.

Capricorno

Tu, che sei generalmente un essere conservatore, ora avrai un atteggiamento più provocatorio. Invece di rispettare i mandati, ti preoccuperai di soddisfare i tuoi desideri e di darti piaceri. Metterai da parte anche l’indecisione nelle questioni di cuore.

Acquario

Ora stai chiudendo un ciclo lunare, quindi regolerai i conti in sospeso. Nei momenti di riluttanza la tua famiglia verrà in tuo aiuto e la tua casa sarà il bastone su cui puoi appoggiarti e superare l’inclemenza del mondo. Evita di strofinare la strada e i luoghi troppo affollati.

Pesci

In questo giorno la tua vita sociale aumenterà. Avrai la tendenza a lasciarti trasportare dai suggerimenti degli altri e da ciò che i tuoi amici pensano sarà particolarmente importante. La vostra capacità di dialogo sarà risvegliata e le vostre conversazioni vi porteranno grandi rivelazioni.