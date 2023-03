Anna Tatangelo, avete mai visto il fratello Giuseppe è uguale a lei

Il fratello di Anna Tatangelo, Giuseppe, le assomiglia in modo impressionante; lo avete mai visto? Questa riunione di famiglia è un’occasione importante per celebrare i loro anniversari speciali.

Anna Tatangelo e suo fratello Giuseppe sono stati entrambi presenti sui social media. Avete avuto modo di vederlo? Assomiglia molto alla sorella, ma ha scelto un percorso di vita diverso.

L’affermata vocalist è stata occupata a gestire gli affari di famiglia a causa della concomitanza del 66° compleanno di sua madre Palmira e del compleanno del suo compagno Livio Cori. Per commemorare il compleanno della madre, sabato l’intera famiglia si è riunita in un ristorante dove si è concessa una pausa culinaria fino al pomeriggio.

Anna tiene in grande considerazione la sua famiglia; in passato ha rivelato le sue lotte con i genitori in gioventù. La nascita del figlio Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, sembrava aver riconciliato le differenze tra loro. Recentemente, la Tatangelo ha attraversato un periodo difficile a causa della malattia della madre, ma sembra essersi ripresa completamente.

Anna è originaria di Sora ed è molto legata ai suoi due fratelli. Giuseppe, di due anni più grande, è particolarmente importante per lei – avete avuto il piacere di conoscerlo? Hanno una notevole somiglianza in termini di aspetto.

Anna Tatangelo e suo fratello Giuseppe hanno molte somiglianze, ma possiedono comunque delle differenze distinte.

Giuseppe, nato nel 1985 e di soli due anni più grande di Anna, è uno dei parenti più stretti della cantante. Dalle fotografie è evidente la forte somiglianza tra i due, soprattutto per quanto riguarda i tratti fisici.

La famiglia Tatangelo gestisce una panetteria a Sora, rinomata per la sua caratteristica “ciambella sorana”. Tutti i membri della famiglia sono stati coinvolti nell’attività fin dall’inizio, e Anna ricorda la sua infanzia trascorsa ad aiutare i genitori e i fratelli a vendere ciambelle al mercato. Nonostante ciò, Anna è sempre stata spinta a perseguire le sue ambizioni musicali, riuscendo infine ad affermarsi all’età di 18 anni.

Giuseppe sembra essere l’unico della famiglia ad aver perseguito una carriera musicale; i suoi fratelli, secondo quanto riferito, sono ancora impiegati nella panetteria di Sora. Giuseppe ha invece scelto di seguire le orme dei genitori e di aprire una propria attività.

Anna ha ampliato il suo repertorio anche alla televisione, partecipando come giudice a “All Together Now” per due edizioni e come ospite a Michelle Impossible. Il suo debutto come conduttrice è avvenuto in Scene da un matrimonio, che tornerà nel palinsesto Mediaset sabato 19 marzo e la domenica successiva, prendendo il posto precedentemente occupato da Amici, che ora andrà in onda al serale.