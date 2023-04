Oroscopo Paolo Fox domani 12 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Le imprecisioni ti danno sui nervi e ultimamente sei con una persona che disprezza i dettagli. La tua relazione non potrà mai diventare buona. Non fidarti delle promesse che ti fanno oggi, perché anche se fatte con buone intenzioni, alla fine non si manterranno. È meglio non rischiare, soprattutto quando si tratta di soldi. I problemi che ti tengono all’erta giorno e notte diventeranno chiari a poco a poco e uno dopo l’altro. Con un po’ di attenzione, potrai tornare a uno stato di serenità.

Toro

In campo sentimentale ti arrivano occasioni per ricostruire la tua vita, per trovare la tua anima gemella. Inoltre, aspettati presto grandi sorprese nel settore economico. Non giustificare gli errori attribuendoli a persone che non c’entrano nulla. Potresti essere tentato di intraprendere quella strada che sembra comoda, ma alla fine ti darà dei problemi. Guarda un po’ di più il tuo modo di parlare, devi esprimerti in modo più concreto e senza giri di parole se vuoi che gli altri prestino attenzione e ti diano credibilità.

Gemelli

Il tuo carattere allegro e socievole è molto enfatizzato oggi. Tutti sono contenti della tua presenza per le grandi dosi di umorismo e ottimismo che trasudi sempre. Non aver paura di mettere in pratica le tue conoscenze. Sebbene fino ad ora ti sei mosso solo nel campo della teoria, è tempo di sapere fino a che punto puoi spingerti. Controlla bene il tuo budget, perché le spese degli ultimi giorni potrebbero aver disallineato le tue previsioni. La cosa migliore è prendere la calcolatrice e stringere la cintura.

Cancro

Tutto ciò che riguarda l’amore è imprevedibile e non puoi controllarlo. Semmai, può aiutare i sentimenti a diventare più forti, ma non puoi incatenarli. Ricevi molta attenzione in questi giorni. Tutti gli occhi sono puntati su di te e questo a volte ti rende nervoso. Pensala come un’opportunità per consolidare il tuo ruolo sociale. Qualcuno si sta avvicinando a te in modo determinato per procurarti il ​​favore. Non si fermerà davanti a nient’altro che al tuo rifiuto e non si preoccuperà troppo delle tue circostanze personali.