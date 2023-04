Anticipazioni Uomini e Donne oggi 12 aprile 2023: Trono Over e Classico, ultime news

Nella puntata di Uomini e donne andata in onda il 12/04, la tronista Nicole è stata coinvolta in una polemica a causa di un biglietto segreto.

Il 12 aprile andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne, che continuerà a concentrarsi sulla situazione in corso di Armando Incarnato, che dovrà affrontare le accuse rivoltegli in studio da Aurora. La puntata conterrà anche aggiornamenti sull’andamento della storia di Nicole, che sarebbe in pericolo a causa di una segnalazione di Riccardo.

Le anticipazioni della puntata del 12 aprile 2023 di Uomini e donne indicano che si continuerà a parlare di Armando, dopo le rivelazioni di Aurora su di lui in studio. La donna ha affermato che il cavaliere ha fatto un provino per L’isola dei famosi e Grande fratello vip, anche se Armando ha negato queste affermazioni e ha chiesto alla conduttrice del talk show Mediaset di indagare e scoprire la verità.

Nella puntata di mercoledì pomeriggio, l’ira del cavaliere si scatenerà in risposta alle accuse di Aurora, provocando l’allontanamento di Armando dallo studio. Il cavaliere cerca un chiarimento sulla questione, visto che da tempo considera Aurora una rivale all’interno del talk show Mediaset. Qual è la verità dietro la situazione? Maria De Filippi chiederà ulteriori informazioni alla produzione del Grande Fratello Vip in merito al provino di Armando per il reality di Canale 5?

Con l’evolversi della situazione, nella puntata di Uomini e donne del 12 aprile si parlerà delle novità di Nicole e delle ripercussioni della segnalazione portata in studio da Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere del trono over ha informato la redazione di aver osservato un’azione insolita durante una delle ultime registrazioni. Sembra che Nicole abbia ricevuto un messaggio confidenziale da Andrea e, se questa ipotesi verrà confermata in studio, è probabile che si scateni un putiferio.

Nicole e Andrea sono accusate di aver deriso la redazione e gli altri partecipanti al programma. Nicole cerca di difendersi dalle accuse, ma il suo corteggiatore Cristian ha deciso di lasciare il programma, rinunciando così alla scelta finale.