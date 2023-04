Oroscopo Paolo Fox domani 12 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Anche se agli occhi degli altri hai cambiato radicalmente il tuo modo di essere, sai che ora è il momento in cui ti stai comportando in accordo con la tua vera personalità. Qualche soldo inaspettato troverà la sua strada nelle tue tasche malandate come un salvagente in alto mare. Cerca di gestirlo in modo intelligente o ti ritroverai presto di nuovo nei guai. Hai una grande capacità di adattamento ad ogni situazione in modo sorprendente e questo ti aiuta ad affrontare la vita frenetica che hai dovuto vivere. Sopravviverai, di sicuro.

Vergine

Una telefonata oggi cambierà tutti i tuoi piani per il resto del mese. Presto potresti finire di lavorare per altri senza quasi alcun profitto. Se hai cose incompiute, è tempo che acceleri il lavoro. Se continui a lasciarlo non sarai in grado di finirlo in tempo. Prima di acquistare qualcosa, chiediti se ne hai bisogno. Se stai pianificando un’uscita, una riunione o un raduno di qualsiasi tipo, fai attenzione a non tralasciare o dimenticare qualcuno di importante. Ciò potrebbe rovinare tutti i tuoi sforzi.

Bilancia

Evita di criticare il tuo partner quando sei con altre persone. Una cosa è scherzare e un’altra è lavare i panni sporchi in pubblico. Sei ancora preoccupato per la tua situazione finanziaria. È tempo di rompere i legami negativi per il tuo sviluppo personale. Non aver paura di affrontare alcune incertezze, perché alla fine tutto andrà meglio di quanto ti aspetti. Soprattutto sul posto di lavoro, scappa dai consigli. Non ascoltare troppo chi ti offre in modo interessato e allo stesso modo evita di dare consigli gratis.

Scorpione

Cerca di allontanarti dalla routine quotidiana per almeno mezz’ora al giorno. Osa fare qualcosa fuori dall’ordinario per ossigenare il tuo spirito. Oggi godrai di un ottimo umore. Una persona molto dominante, sicuramente del tuo ambiente familiare, sta influenzando la tua salute mentale. Devi tenergli testa. Unisciti a coloro che ti apprezzano per quello che sei. Oggi ascolterai cose che ti sorprenderanno in modo tale che tenderai a negare loro il merito. Sbaglierai, perché per quanto strano possa sembrare, ciò che ascolterai sarà vero.