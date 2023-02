Oroscopo Paolo Fox domani 12 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Ariete, pensa le cose chiaramente poiché dovrai appianare le differenze nel tuo lavoro. La tua famiglia si aspetta che tu assuma una posizione di leadership in una situazione delicata. Fai attenzione a una persona che ti si avvicina per disturbarti, stai lontano da quella persona. Cerca la tua armonia interiore, giochi con gli amici che ti distrae.

Toro

Toro, devi essere cauto con le tue azioni, devi ricordare che ci sono cose che difficilmente vengono dimenticate. La sincerità sarà ciò che ti salverà da una situazione compromettente. Non sentire pettegolezzi da estranei, stai lontano da quella situazione. Devi muoverti con molta cautela, fai attenzione ai furti. Non sentirti triste, sii felice.

Gemelli

Gemelli, cerca di apparire più stabile, anche se non lo sei, in modo che le persone non sappiano che sei vulnerabile. Anche se hai ragione, è tempo di farsi da parte e lasciare che gli altri commettano i propri errori. Attenzione alle tentazioni, alcune saranno dannose. Prenditi cura della tua salute, sentirai un disagio generale.

Cancro

Cancro, non sarebbe male tenere un po ‘di soldi sotto il materasso. Devi essere paziente, ad un certo punto le cose si chiariranno e tutto tornerà alla normalità a casa. È ora di fare una pausa, riposare un po ‘ti farà bene. Preparatevi per tempi migliori, saranno per il meglio. Un bambino avrà bisogno di te.

Leone

Leone, un problema nella tua vita viene rimandato e inizi a preoccuparti, ma presto accelererà e sarai in grado di concluderlo. I buoni consiglieri sono stati vitali in questa fase che avete attraversato. Sarai sfocato e distratto questo giorno. Hai tutti gli strumenti per avere successo, devi solo ordinare te stesso e dare priorità, hai talento.

Vergine

Vergine, fai attenzione perché hai l’energia investita, sarai soggetto a incidenti. Apri gli occhi. Sarai coinvolto in pettegolezzi, ma puoi evitarlo. Se stai pensando di investire in un’azienda, fallo finché i tuoi partner ne rischiano un altro tanto quanto il tuo. Pianificherai un viaggio di lavoro, sarà un successo.

Bilancia

Libbra, dai loro il conforto di cui la persona amata ha bisogno. Un semplice abbraccio vale più di mille parole. Dovrai organizzarti meglio e fare piani alternativi mentre arriva ciò che ti aspetti. Sii paziente, non disperare. Diverse alternative sono proposte per la distrazione, in famiglia sarà meglio. Successi e realizzazioni.

Scorpione

Scorpione, metti i piedi per terra. Libera la tua mente e dai al tuo corpo la possibilità di muoversi. Sarai scoraggiato a causa di una distanza sul piano affettivo, presto tutto sarà risolto. Rafforzerà una relazione che a volte non sembra del tutto stabile. Organizza le cose nella tua casa, metti ordine.

Sagittario

Sagittario, non cercare di trovare una spiegazione razionale per tutto ciò che ti accade. Condividi una giornata di distrazione a casa con la tua famiglia. Nell’aspetto amoroso dovresti evitare di entrare in discussione. I piaceri ti tentano, devi prenderti cura di te stesso, siamo ancora in tempi difficili. Vorrà impegnarsi seriamente.

Capricorno

Capricorno, dovrai aspettare per assumerti più responsabilità, bilanciarti prima. Calma i nervi e cerca di rilassarti. Nel tuo lavoro, ti ringrazieranno per il tuo atteggiamento e il tuo servizio in un modo che ti sorprenderà piacevolmente. Ci sono momenti per pensare al tuo benessere. Sul lavoro, le responsabilità saranno aumentate.

Acquario

Acquario, ricorda che hai anche un limite di lavoro, dedica del tempo per te stesso, potresti ammalarti e stressarti. Devi sforzarti di più per essere in forma e prenderti cura del tuo corpo, ti darà la soddisfazione di una vita sana. Nel tuo posto di lavoro competeranno per una nuova posizione, preparati per ottenerla.

Pesci

Pesci, affinché la tua mente sia in pace, devi trovare quel luogo che ti permetta di raggiungere la tranquillità del corpo e dell’anima. La tua personalità seducente avvicinerà le persone a voler condividere cose e momenti con te. Approfitta di questa energia questa opportunità. Le strade si aprono per te, non tutte saranno prospere.