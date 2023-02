Programmi Tv Stasera oggi 12 febbraio 2023: Film live da non perdere

Sintonizzatevi su Raiuno questa sera alle 21.25 per vedere l’ultima puntata della fiction Le indagini di Lolita Lobosco 2. L’episodio si intitola “Ultimo atto”. Luisa Ranieri interpreta Lolita, che sta affrontando un momento difficile per gestire i problemi della sua relazione con Danilo e le indagini sulla morte del padre. Ora deve indagare sull’omicidio di un attore, ucciso con delle forbici da sarto sul palco di un teatro di periferia.

Alle 20.00 su Raitre, il talk show Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio proporrà interviste a personaggi influenti della politica e della cultura e a personalità di spicco del cinema, della musica e della televisione. Come di consueto, sarà presente in studio anche il vincitore del Festival di Sanremo.

Rai 5 manderà in onda il film documentario Conformista ribelle alle 21.15. Il film contiene interviste a chi ha conosciuto Franco Zeffirelli personalmente, oltre che ai suoi familiari e collaboratori, per parlare delle sue caratteristiche professionali, culturali e caratteriali. Zeffirelli non è stato solo un regista cinematografico e teatrale, ma anche un direttore artistico e un pittore.

Programmi Mediaset, La7

Alle 21.20 su Rete 4, il programma di Giuseppe Brindisi parlerà di attualità con White Zone. Si parlerà di politica e in particolare del lavoro di Giorgia Meloni nella gestione delle tensioni sociali e delle polemiche dei suoi alleati di governo. Inoltre, ci sarà un focus sulla situazione internazionale e sulla possibile fine della guerra.

Su La7 andrà in onda Non è L’Arena, condotto da Massimo Giletti, alle 21.15. Giletti affronterà i temi più scottanti dell’attualità italiana e internazionale, dal caso Messina Denaro alle ultime azioni di Putin, con servizi esclusivi e interviste che fanno riflettere.

Tv8, Nove, Real Time

Sintonizzatevi su TV8 alle 21.30 per vedere la sesta puntata del reality show Bruno Barbieri – 4 Hotel. In questa puntata, Bruno Barbieri si reca in Calabria e affronta la sfida di mettere a confronto quattro degli hotel più belli della Costa degli Dei, in provincia di Vibo Valentia, tra cui la splendida Tropea, la Perla del Tirreno.

Alle 21.25 su Nove, recensiamo lo spettacolo di Teresa Mannino, una serata di teatro con Terrybily che divaga. Lo spettacolo è stato portato in tournée in tutta Italia nel 2012, con la protagonista che parla della sua vita a Milano e a Palermo, nonché delle disparità tra uomini e donne.

Alle 21.30 su Real Time torna il reality Il castello delle cerimonie con la conduttrice Imma Polese che riapre le porte de La Sonrisa per festeggiare la prima comunione di Karol. La festeggiata sprizza simpatia e napoletanità, ed è determinata a rendere la sua festa un’esperienza indimenticabile.

Domenica 12 febbraio 2023 sarà disponibile una selezione di film.

Alle 21.10 su Rai Movie, gli spettatori potranno vedere il film commedia del 1975 Piedone a Hong Kong, diretto da Steno e interpretato da Bud Spencer e Al Lettieri. Il commissario Rizzo deve affrontare una grave accusa e si reca quindi a Hong Kong per scoprire l’identità dell’infiltrato all’interno del corpo di polizia che lo sta prendendo di mira.

Alle 21.20 su Canale 5, gli spettatori potranno vedere il film commedia del 2016 Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, diretto da Hugo Gélin e interpretato da Omar Sy. Il film segue la storia di Samuel (Sy), un individuo dallo stile di vita caotico, a cui viene inaspettatamente presentata una figlia, Gloria (Gloria Colston), da un’ex fidanzata. Inizialmente riluttante ad assumere il ruolo di padre, Samuel comincia gradualmente a fare i conti con le sue nuove responsabilità.

Alle 21.20 su Italia 1, gli spettatori potranno vedere il film d’azione del 2019 di David Leitch, Fast & Furious – Hobbs & Shaw. Con Dwayne Johnson e Jason Statham, il film segue Luke Hobbs e Deckard Shaw, due individui che, nonostante l’astio reciproco, sono costretti a fare squadra per inseguire Brixton, un terrorista geneticamente potenziato che sta cercando di diffondere un virus mortale noto come “Snowflake”.

Sul 20 di Mediaset, alle 21:05, va in onda il film fantasy di Ang Lee del 2003 Hulk, con Eric Bana. Il protagonista, Bruce Banner, è un ricercatore che viene esposto a radiazioni gamma, che lo trasformano in un mostro verde quando viene sopraffatto dalla rabbia. Non riuscendo a controllare il fenomeno, è costretto a fuggire.

Questa domenica, 12 febbraio 2023, Sky manderà in onda i film per gli spettatori.

Alle 21.15 su Sky Cinema Due, gli spettatori potranno vedere il classico di Francis Ford Coppola del 1972, Il Padrino. Il film, interpretato da Marlon Brando e Al Pacino, segue la storia di Vito Corleone, un boss mafioso che controlla gli interessi di Cosa Nostra a New York. Quando viene ferito in un’imboscata, suo figlio Michael, che non è mai stato coinvolto negli affari di famiglia, è costretto a prendere il comando.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family andrà in onda il film fantasy del 2005 Nanny McPhee – Tata Matilda, diretto da K. Jones e interpretato da Emma Thompson. Il film segue la storia di sette orfani e del loro padre squattrinato, le cui vite cambiano per sempre grazie alla misteriosa tata che entra nelle loro vite e porta con sé un turbine di magiche avventure.

Per concludere la serata, Sky Cinema Action proietterà il film d’azione di Patrick Hughes del 2014 I Mercenari 3, con Sylvester Stallone alle 21. La trama segue Cesar che viene gravemente ferito durante una missione, inducendo Ross a cercare una nuova squadra tecnologicamente più avanzata per portare a termine il compito, che incontra la resistenza di Lee Christmas e degli altri.