Dove abita Marco Mengoni

Marco Mengoni è molto apprezzato dai vocalist più giovani, in quanto le sue melodiche melodie affascinano non solo i giovani, ma persone di tutte le età. Marco Mengoni, come molte altre celebrità, mantiene il riserbo sul suo indirizzo di casa per proteggere la privacy della sua famiglia. È probabile che il cantante risieda ancora nella sua città natale, Viterbo, insieme ai suoi genitori, Maurizio Mengoni e Nadia Ferrari.

Marco Mengoni, nato il 25 dicembre 1988 a Ronciglione (VT), ha iniziato il suo percorso musicale all’età di 16 anni. La svolta è arrivata nel 2009, quando ha vinto la terza edizione del talent show “X-Factor”. Nel 2010 ha partecipato alla 20ª edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo con il brano “Credimi ancora”. È affettuosamente chiamato “Il Re Matto”.

Al Festival di Sanremo 2013, il brano “L’essenziale” di Marco Mengoni ha riscosso un successo trionfale. Il suo ultimo progetto discografico, “Parole in circolo”, è uscito a gennaio 2015 ed è stato preceduto dal singolo “Guerriero”.