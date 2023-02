Classifica finale di Sanremo 2023: chi ha vinto

Marco Mengoni è uscito vincitore dal 72° Festival di Sanremo, con Lazza al secondo posto e Mr. Rain al terzo. Nella serata finale, i 28 partecipanti alla gara hanno riproposto le loro canzoni. Dopo l’annuncio delle classifiche dal 6° al 28° posto, Amadeus ha riaperto il televoto per Ultimo, Tananai, Lazza, Marco Mengoni e Mr. Rain.

SANREMO 2023, LA CLASSIFICA FINALE

Sono stati resi noti i risultati della serata finale del Festival di Sanremo 2023.

Ecco le classifiche:

Marco Mengoni – Due vite

Lazza – Cenere

Mr. Rain – Supereroi

Ultimo – Alba

Tananai – Tango

Giorgia – Parole dette male

Madame – Il positivo nel negativo

Elodie – Due

Colapesce e Dimartino – Splash

Modà – Lasciami

Coma_Cosa – Addio

Ariete – Mare di guai

LDA – Se poi domani

Articolo 31 – Un viaggio incantevole

Paola & Chiara – Furore

Leo Gassman – Terzo cuore

Mara Sattei – Duemilaminuti

Cugini di campagna – Lettera Ventidue

gIANMARIA – Mostro

Levante – Vivo

Olly – Polvere

Anna Oxa – Sali

Will – Stupido

Shari – Egoista

Sethu – Cause perse

Sanremo 2023, tutti i premi

L’album di Colapesce Dimartino, Splash, si è aggiudicato il Premio della Critica Mia Martini.

Il Premio Sala Stampa Lucio Dalla Radio Tv Web è stato assegnato a Colapesce Dimartino per l’album “Splash”.

Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato assegnato ai Coma_Cose per il brano L’addio.

Marco Mengoni è stato recentemente insignito del Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale con il brano “Due vite”.