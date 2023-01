Oroscopo Paolo Fox domani 12 gennaio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE

OGGI: Quando sei ritenuto responsabile di qualcosa che non hai fatto, difenditi con le unghie e con i denti. Qualcuno sta cercando di incastrarti.AMORE : un amico cercherà di separarti dal tuo partner. È conveniente che tu lo interrompa in tempo in modo che la relazione non sia in pericolo.RICCHEZZA: Se sei riuscito a mettere insieme un buon gruppo di lavoro, non ti devi preoccupare, il tuo successo è già assicurato. BENESSERE: fai in modo che il tuo corpo non finisca per deformarsi. Mettete da parte i dolci e dedicatevi allo sport o, almeno, ad andare in bicicletta.

VERGINE

OGGI: è tempo di mettersi al passo con le carte e le procedure. Il tempo ti sta premendo e non puoi continuare a procrastinare questi problemi.AMORE : per quanto ci provi con i regali, il tuo partner non ti ama nello stesso modo in cui tu ami lei. Non deprimerti, accetta la realtà.RICCHEZZA: cerca di realizzare i tuoi progetti. Non lasciare che gli altri si intromettano o esprimano la tua opinione così liberamente. BENESSERE : Non ti fa bene litigare o allontanarti con i tuoi amici. Organizza un pasto a casa tua e leviga gli spigoli.

BILANCIA

OGGI: sentirai alcune parole da persone vicine che ti influenzeranno profondamente. Gestisci i segreti con cura. AMORE : Dovresti iniziare a mettere in discussione certi tuoi atteggiamenti che sai che ti feriscono quando si tratta di mantenere una relazione. RICCHEZZA: pur non avendo impegni lavorativi, dovrai comunque fare i conti con l’affinamento dei piani economici futuri. BENESSERE : Saresti sorpreso di sapere di cosa sei capace se riesci a mettere tutta la tua attenzione, amore e affetto in una particolare attività. Non porre limiti.

SCORPIONE

OGGI: Inizia a migliorare gradualmente lo scenario per te. Finalmente riuscirai ad uscire da una stagione difficile.AMORE : Il tempo sembrerà fermarsi quando finalmente troverai la situazione giusta per fare il primo passo della conquista oggi.RICCHEZZA: Approfitta del tempo libero extra per cercare di sviluppare un modo per migliorare la tua situazione economico-finanziaria. BENESSERE : Devi imparare a porre dei limiti all’intransigenza del tuo partner nella relazione. Non permettere a te stesso di essere vittima di abusi e ingiustizie.