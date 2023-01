Oroscopo Paolo Fox domani 12 gennaio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO

OGGI: è da un po’ che non vedi i tuoi amici. Oggi è un buon giorno per organizzare una cena a casa tua e riunirli di nuovo.AMORE : Se stai cercando il partner perfetto, non lo troverai mai, troverai solo il possibile partner. Non essere così esigente, sii realista.RICCHEZZA: se non metti insieme un buon gruppo di lavoro, sarà difficile per te raggiungere i tuoi obiettivi. Raduna coloro che hanno i tuoi stessi interessi.BENESSERE : Per sciogliere le tensioni prodotte dal lavoro, niente di meglio di una buona attività sportiva. Iscriviti a una palestra o vai a correre.

CAPRICORNO

OGGI: Ti chiederanno un parere su un argomento e tu darai il tuo punto di vista, che gli altri non condivideranno. Fai valere la tua posizione. AMORE : Le discussioni sono già un compito quotidiano. Se vuoi che finiscano, considera di porre fine alla relazione.RICCHEZZA: hai una grande capacità di risolvere i problemi in modo efficiente, ma non di prevenirli. Sii più cauto. BENESSERE : Impara a fidarti di più di te stesso quando prendi decisioni, non è bene che gli altri decidano per te. Assumiti le tue responsabilità.

ACQUARIO

OGGI: Metti da parte la tua arroganza e risolvi quel problema familiare che ti assilla. Farà bene alla tua anima appianare gli spigoli.AMORE : Una coppia si costruisce in due. Non fingere che l’altro sia totalmente sottomesso ai tuoi gusti, dagli voce e voto.RICCHEZZA: il tenore di vita che conduci supera le tue possibilità. Non comprare a credito perché i debiti ti sommergeranno. BENESSERE : La tua casa ha bisogno di una ristrutturazione. Cambia il suo aspetto dipingendolo con colori che riflettono la tua personalità. Compra dei quadri.

PESCI

OGGI: Determinato a iniziare una nuova vita, ci saranno cambiamenti inaspettati che ti sorprenderanno. Non temere, va tutto per il meglio.AMORE : Giocare da entrambe le parti può essere attraente e persino eccitante, ma il tuo partner non merita di essere tradito. RICCHEZZA: I problemi economici che hai sofferto per molto tempo saranno risolti grazie a denaro che arriverà inaspettatamente.BENESSERE : Se non fai sport o esercizio fisico, è meglio iniziare una dieta equilibrata se non vuoi ritrovarti con molti chili in più.