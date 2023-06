Oroscopo Paolo Fox domani 12 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Tra scherzo e scherzo dovresti inserire qualcosa di serio e sensato, altrimenti verrai incasellato come il pagliaccio del gruppo, e ciò non corrisponde alla realtà della tua personalità. Ogni giorno trovi più sostegno nella tua attività professionale, in cambio della tua abituale disponibilità ad aiutare gli altri. Non aver paura di accettare quell’aiuto, perché ne hai bisogno. Cedere a volte è persino confortante, perché mantenere le posizioni numantine contro ogni previsione può essere estenuante anche per i più testardi.

Toro

Il lavoro ti sovrasta e potresti dover dedicare buona parte della giornata a risolvere problemi professionali. Assicurati che il resto della giornata sia dedicato alla tua famiglia. La passione si accende con il proprio partner al punto che se ci si lascia trasportare ci si può ritrovare in una situazione imbarazzante. In una questione di soldi, stai trascurando il controllo della spesa. Se siete single la fortuna vi accompagna in campo sentimentale, è possibile che oggi vi imbattiate nell’occasione di incontrare una persona con cui entrerete subito in sintonia. Coglie l’occasione.

Gemelli

Oggi troverai una persona che ha un carattere molto simile al tuo, e che ti farà sentire molto identificato. Tuttavia, non confondere quei sentimenti con l’amore. Non prendere impegni oggi che ti sarà difficile portare a termine, perché ti aspetta un futuro prossimo pieno di lavoro e qualche altro problema personale che richiederà più tempo. La tua salute è più che variabile e quando pensi di stare bene subirai un calo di spirito che influenzerà negativamente la tua attività. Dovresti riposare e fare attività tranquille.

Cancro

Gran parte del futuro che ti aspetta dipenderà da una decisione che prenderai oggi, quindi cerca di non farlo alla leggera. Tuttavia, riuscirai in tutto ciò che ti sei prefissato. Non credere a tutto ciò che vedi in televisione, fidati di più delle testimonianze e delle opinioni delle persone che ti sono vicine e che conosci. Gli interessi possono influenzare i messaggi che ricevi. Che tu abbia o meno un partner stabile, i tuoi rapporti sentimentali si rafforzano notevolmente con legami che impiegheranno molto tempo a indebolirsi. I tuoi amici hanno una sorpresa in serbo per te.