Oroscopo Paolo Fox domani 12 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

A volte puoi ottenere soddisfazione dove meno te lo aspetti, soprattutto parlando con persone che pensavi non interessassero ma che sono piacevolmente sorprese. Il presente e il futuro della tua relazione sentimentale dipendono dal fatto che la sincerità sia squisita da entrambe le parti. Per quanto poco importante pensi che sia ora, non nascondere nulla al tuo partner. Le tue emozioni minacciano di interferire sul lavoro e una situazione del genere non ti soddisfa affatto. Cercate di separare molto bene la sfera privata da quella professionale, o entrambe naufragheranno.

Capricorno

Le tue folli idee portano un po’ di freschezza nell’ambiente in cui ti muovi, anche se troverai sempre qualcuno che critica il tuo modo di agire senza vincoli. Con ottimismo e una buona disposizione, la montagna di lavoro davanti a te sarà annullata senza che tu te ne accorga. A poco a poco, ma senza sosta, raggiungerai il tuo obiettivo. A volte, parlare tanto per parlare ci porta a dire cose che non ci convengono senza averci pensato prima. Oggi è quasi meglio che tu stia zitto, ascolti ma partecipi quel tanto che basta.

Acquario

È possibile che un vecchio disturbo ti ritorni per viziarti il ​​​​prossimo fine settimana. Non lasciarti sopraffare, rilassati e cerca la compagnia di un buon libro, renderà le cose più sopportabili. Momenti di grande armonia seguono altri di pericolosi dubbi nella vostra relazione d’amore, il che indica che siete alle porte di una crisi che può essere risolta e anche prevenuta. La tua reputazione sarà messa in dubbio dalle voci maligne che una persona invidiosa di te ha iniziato a lanciare. A casa, non al bar, troverai il miglior rifugio.

Pesci

Se state pensando di allargare la famiglia, questo potrebbe essere un buon momento, non abbiate paura per il futuro, perché è nelle vostre mani che sarà favorevole al vostro. I cambiamenti nei tuoi sentimenti modificano un po’ il modo in cui vedi la relazione, ma non incidono sulla sostanza. Con il tempo ti renderai conto di vedere fantasmi dove non ce ne sono. Si presentano occasioni per instaurare un rapporto di amicizia che prima o poi entrerà nel campo sentimentale. Assicurati che le vecchie ferite siano chiuse.