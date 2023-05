Oroscopo Paolo Fox domani 12 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Sarai molto impegnato oggi a cercare la soluzione a un problema legato a uno dei tuoi migliori amici. Alla fine, le cose non saranno così complicate come pensavi. Fare le cose bene la prima volta è una pratica comune per te, ma avere fretta oggi può portarti a più di un errore che dovrai risolvere con molto sforzo. Fare le cose con calma è una delle migliori garanzie di successo, anche se ci vuole più tempo per raggiungerlo. Se ti affretti, puoi perdere ciò che hai impiegato così tanto tempo per ottenere.

Capricorno

Se mostri affetto verso le persone che ami, ti ripagheranno a palate. Sentirsi amati è ora una delle cose di cui il tuo cuore ha più bisogno. Ti resta ben poco per risolvere definitivamente un problema legato all’ambito professionale. Devi solo mantenere la postura un po’ più a lungo per raggiungere i tuoi obiettivi. Le nuove tecnologie sono un’ossessione per te, sei attratto da tutto ciò che è nuovo e da ciò che è un passo avanti. È bello essere aggiornati, ma fai attenzione ai soldi che spendi per questo.

Acquario

Troverai un modo per ottenere denaro senza sforzo, ma non fidarti e pensa che durerà per sempre. È solo un colpo di fortuna che presto se ne andrà. In questi giorni sarai abbastanza delicato nella salute. Assicurati che le tue abitudini non favoriscano qualche forte malattia che potrebbe metterti a letto quando meno ne hai bisogno. Il lavoro di gruppo è complicato, ma è l’unico modo che hai per realizzare i tuoi progetti. A volte dovrai cedere per far funzionare tutti gli ingranaggi.

Pesci

Le cose del passato sono passate, devi concentrarti sul presente e cercare nuovi amori che ti facciano rinnovare i tuoi sogni. La nostalgia ti consola ma ti annulla. Non tenere conto del disprezzo che ti fa una persona che ami, è possibile che lo faccia senza premeditazione. Pensaci molto bene prima di prendere decisioni importanti. Oggi vivrai una giornata fantastica in cui ti accadranno cose a cui non crederai fino in fondo, eventi apparentemente fuori dall’ordinario. Alla fine tutto avrà un senso e ti sentirai sollevato.