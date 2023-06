Oroscopo Paolo Fox domani 13 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Nonostante tu abbia l’opportunità a portata di mano, non potrai instaurare alcun rapporto sentimentale serio, semplicemente perché la tua attività professionale non ti lascia spazio. Un impegno sociale inaspettato ti farà spendere soldi che non avevi previsto. Agisci con moderazione e non esagerare. Se ti senti ispirato a suonare un numero, segui le tue intuizioni. Non firmare nessun documento importante senza averlo letto bene e se c’è di mezzo del denaro consulta un esperto o un avvocato perché ci sono cose che puoi ignorare.

Capricorno

I tuoi sforzi finanziari sono favoriti dalla fortuna e dal trionfo del tuo intuito sui cattivi presagi di chi ti invidia. Cerca di non strofinare troppo i tuoi trionfi. Un incontro informale con i tuoi amici ti metterà di buon umore, ricordare i tempi passati ti fa dimenticare i problemi presenti e questo si adatta al tuo spirito. Non è conveniente per te frequentare persone di natura possessiva o gelosa. La tua libertà è al di sopra di ogni eventuale relazione, non lasciarti trasportare o finirai per risentirti molto.

Acquario

Devi fare spazio nella tua vita a cose nuove, abbandonare le vecchie abitudini e prendere sul serio la nuova direzione. Non puoi scommettere sul futuro senza sbarazzarti di una parte del passato. Un eccesso di ansia può portarti a comportamenti sconsigliati. Cerca di mantenere l’obiettività e la misura, se vai agli estremi sarai sbilanciato. Sarai in grado di sopportare con disinvoltura qualsiasi battuta d’arresto che subisca la tua vita sentimentale. Non aver paura dei cambiamenti tecnologici, la vita lavorativa è una sfida continua e devi rinnovarti.

Pesci

Devi mantenere il rispetto per le cose che non conosci, ma quel rispetto non può essere trasformato in paura. È ora di mettere la carne allo spiedo e guardare che non bruci. Vedi tutto ciò che ti circonda come falso, imposto e artificiale e trovi solo dentro di te un po’ di soddisfazione per il tuo cuore dolorante. Non essere tentato di chiuderti in te stesso. Restando a casa adesso non otterrai nulla, la soluzione ai tuoi problemi non uscirà dal divano su cui ti sei appiccicato, devi cercarla nel sostegno e nell’aiuto di chi ti apprezza.