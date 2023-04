Oroscopo Paolo Fox domani 14 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Rischio di tensioni per questioni di scarsa importanza o di natura domestica. Stai attraversando un grande momento, ma oggi ti sentirai intrappolato o bloccato da piccole difficoltà transitorie. Ora la volontà di altri più mediocri potrebbe scontrarsi con la tua e ostacolare i tuoi piani. Sii paziente, tutto è fugace.

Toro

Vi aspetta una giornata di grande proficua attività, e sarà particolarmente ispirata o fortunata nel caso in cui dobbiate viaggiare o affrontare problematiche lavorative con persone o aziende straniere. Sarà anche un grande giorno per le relazioni e le comunicazioni, siano esse incentrate sul lavoro o sulle relazioni intime.

Gemelli

La buona notizia è che oggi trascorrerai una giornata fantastica e il tuo intuito sarà al meglio per le questioni di lavoro e quelle relative al denaro o alla proprietà in generale. Ma la cattiva notizia è che bisogna stare attenti, anche nella stessa zona, con il rischio di inganni o truffe. Non ce la faranno, ma ci proveranno.

Cancro

Allo stesso modo in cui il granchio vive e si sviluppa tra l’acqua e la terra, oggi sarai anche tu tra due mondi, poiché ti aspetta una giornata buona e fruttuosa in materia di lavoro, ma ti tufferai anche nei tuoi sogni e fantasie. Oggi più che mai saprai essere e vivere in due luoghi contemporaneamente.