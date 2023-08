Oroscopo Paolo Fox domani 15 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Fai attenzione alle spese o alle iniziative finanziarie perché le cose potrebbero non andare come avevi programmato. Nettuno sarà dissonante e favorirà una certa tendenza a essere confusi ea giudicare male situazioni o eventi. Pensaci due volte su tutto ciò che riguarda il denaro.

Toro

Cerca piaceri e soddisfazioni di ogni tipo che possano offuscare la tua visione obiettiva della realtà. Il fatto che una storia sentimentale sia particolarmente felice e meravigliosa non significa che sarà duratura o che poggerà su salde radici. Emozioni e sogni tendono a prevalere sulla realtà in amore.

Gemelli

Il tuo pianeta dominante, Mercurio, sarà oggi afflitto dall’influenza di Nettuno e questo ti farà mostrare una grande attività e utilizzare enormi energie per obiettivi o questioni che non valgono la pena o non ti porteranno quasi nulla. Anche se lo fai per aiutare o avvantaggiare gli altri, non andrà nemmeno come ti aspetti.

Cancro

Oggi sarà una giornata astrologicamente meravigliosa in modo che tu possa fare ciò che ti piace e di cui hai più bisogno: sognare, entrare nel tuo mondo di fantasie e fare lunghi viaggi con la tua mente. Sarà senza dubbio una giornata positiva per te, anche se potrebbe essere anche un po’ sterile, ma in ogni caso è una cosa che devi fare adesso.